PODCAST. Fête du travail, chaleur extrême en Thaïlande et "Fiasco" délicieusement cringe : ça dit quoi ce 1er mai ?

Ce mercredi 1er mai, c'est la 134e fête du Travail en France. Jusqu'à 150 000 manifestants sont attendus, selon une note des services de renseignement que franceinfo a pu consulter. En plus des traditionnelles demandes de meilleures conditions de travail et de hausse des salaires, les syndicats vont défiler pour la paix à Gaza et en Ukraine, ainsi que pour une Europe "plus protectrice".

L'Asie du Sud-Est traverse une vague de chaleur "extrêmement dangereuse", avec 50 degrés ressentis notamment à Bangkok, en Thaïlande. Très vulnérable au changement climatique, cette région du monde pourrait atteindre le seuil des 220 jours de "chaleur extrême" par an si les deux degrés de réchauffement sont dépassés ces prochaines années.

Et puis la nouvelle série du réalisateur de "Family business" est sortie mardi sur Netflix. Dans "Fiasco", Igor Gotesman raconte l'histoire d'un tournage de film qui ne se passe pas comme prévu. Pierre Niney y campe un réalisateur-looser très gênant, mais aussi très drôle.

