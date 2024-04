Reportage "Là, ça nous dépasse" : à Bangkok, les Thaïlandais à l'agonie face à l'épisode de chaleur extrême

Avec des pointes à plus de 45°C, l'Asie du Sud-Est affronte un épisode de très forte canicule. Des températures extrêmes que même les populations, pourtant habituées aux fortes chaleurs, ne parviennent plus à supporter.

Une terrible vague de chaleur s'abat en Asie du Sud-Est. En Thaïlande, les températures atteignent 44 degrés dans plusieurs provinces, 50 degrés ressentis à Bangkok. Une vague qui touche en particulier les plus fragiles, les personnes âgées et surtout les plus pauvres, qui ne disposent pas de l’air conditionné et exercent souvent des métiers qui les obligent à rester dehors.

Depuis quelques jours, la chaleur dans les rues de la capitale thaïlandaise est telle qu’il est devenu pénible de sortir de chez soi entre 10h et 18h. Ceux qui s’y risquent tentent de se protéger avec des ombrelles, mais beaucoup n’ont pas vraiment le choix. Pi Neuk, un chauffeur de moto-taxi, maillon essentiel de la chaîne des transports urbains en Thaïlande, a 60 ans et il a déjà fait un malaise qui l’a conduit à l’hôpital il y a quelques jours. Pourtant, le voilà de retour avec, pour affronter la chaleur, seulement les moyens du bord. "J’ai un petit linge mouillé, je le mets sur ma tête pour éviter de refaire un malaise", confie-t-il.

"Avec cette chaleur, c’est insupportable de faire plus de 500 mètres à moto, sous le soleil. Alors on ne fait que des petits trajets, on gagne moins d’argent aussi, à peine 10 ou 15 euros par jour." Pi Neuk, un chauffeur de moto taxi à franceinfo

Pi Neuk a donc changé ses horaires de travail. "On commence à 5h du matin. De toute façon, on ne dort pas bien. Le matin, c’est le seul moment où on peut un peu travailler", témoigne-t-il.

Trente morts depuis le début de l'année

Avec trente morts par insolation depuis le mois de janvier, les autorités sanitaires appellent à la vigilance pour les plus fragiles. Somyot est pharmacien et sa boutique ne désemplit pas. "Ce qui nous inquiète le plus, ce sont les coups de chaleur, particulièrement pour ceux qui ont des maladies chroniques. Il y a beaucoup de gens qui viennent me voir désemparés, ils ne savent plus comment supporter la chaleur. Pourtant les Thailandais sont habitués aux fortes températures, mais là, ça nous dépasse. Beaucoup n’arrivent pas à dormir la nuit et, par conséquent, leur santé se détériore", rapporte le pharmacien.

Les populations les plus pauvres sont les plus exposées, et leurs moyens de subsistance sont aussi affectés par la chaleur. Dans les campagnes, la canicule et la sécheresse menacent les récoltes. La réalité du changement climatique ne fait aucun doute pour la plupart des Thaïlandais. Si le réchauffement de la planète venait à dépasser les deux degrés, l’Asie du Sud-Est serait parmi les régions du monde les plus affectées, et pourrait atteindre le seuil de 220 jours de chaleur extrême par an.