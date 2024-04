Dubaï inondée : "Ces épisodes climatiques extrêmes" vont se multiplier à cause du changement climatique, prévient François Gemenne, co-auteur du GIEC Durée de la vidéo : 5 min Dubaï inondée : "Ces épisodes climatiques extrêmes" vont se multiplier à cause du changement climatique, prévient François Gemenne, co-auteur du GIEC Dubaï inondée : "Ces épisodes climatiques extrêmes" vont se multiplier à cause du changement climatique, prévient François Gemenne, co-auteur du GIEC (franceinfo) Article rédigé par franceinfo - L. Chaumette France Télévisions 19/20 info franceinfo

Si l'attribution des pluies torentielles aux Émirats arabes unis au réchauffement climatique n'est pas encore avérée, le co-auteur du GIEC et président de la "Fondation pour la Nature et l'Homme", François Gemenne, assure sur franceinfo, mercredi 17 avril, que ces épisodes n'auront bientôt plus rien de rare.

Après de violents orages, Dubaï, emblématique cité moderne des Émirats arabes unis, se retrouve submergée par les eaux. Même chose pour le Qatar, Oman, ou encore Bahreïn. Mercredi 17 avril, les images impressionnantes des émirats inondés font le tour du monde. Faut-il voir dans ces pluies torrentielles la conséquence du réchauffement climatique ? Pour y voir plus clair, François Gemenne, politologue belge, co-auteur du GIEC et président de la "Fondation pour la Nature et l'Homme", livre son analyse sur franceinfo. L'origine de ces intempéries pourrait être connue "d'ici quelques jours", grâce à "une branche de la science du climat, qu'on appelle la science de l'attribution", précise d'abord le politologue. Une origine quasi-certaine Mais "il est certain que l'un des effets du changement climatique va être l'augmentation, à la fois de la fréquence mais aussi de l'intensité, de ces épisodes climatiques extrêmes", souligne François Gemenne. Pour lui, il est donc "certain" que "de fortes précipitations dans le Golfe (...) sont des effets du changement climatique". Et d'évoquer toutefois "une autre possibilité", celle d'un "processus de géo-ingénierie qui ait mal tourné".

