PODCAST. Fake nudes, RC Lens et Sex Education : ça dit quoi ce 21 septembre ?

Ce jeudi 21 septembre, des faux nudes de vraies adolescentes générés par intelligence artificielle choquent l'Espagne, le RC Lens réussit son entrée en lice en Ligue des Champions et tous devant la dernière saison de Sex Education sur Netflix !

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 21 septembre, une vingtaine d'adolescentes espagnoles ont découvert sur les réseaux sociaux des photos d'elles nues générées par intelligence artificielle. Une application permet donc cela et ce sont d'autres mineurs qui sont suspectés de l'avoir utilisée. Ils sont originaires de la même petite ville que les victimes. Ce sont des mères de victimes qui ont révélé l'affaire sur Instagram.

Les supporters du RC Lens ont fêté le match nul (1-1) de mercredi soir à Séville comme une victoire ! Il faut dire que pour une équipe qui n'a pas encore gagné cette saison en championnat, ce sont des débuts réussis voire inespérés en Ligue des Champions.

Et puis la quatrième et dernière saison de Sex Education est mise en ligne ce jeudi sur Netflix ! On y retrouvera Eric, Adam, Aimee et Madame Milburn, mais aussi et surtout Otis et Maeve, dont on saura si leur relation tient la distance. Les lycéens de Moordale changent d'établissement cette année et, apparemment, ils vont trouver plus ouverts d'esprit qu'eux !