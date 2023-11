PODCAST. Don pour les Palestiniens, "Et ta Cause", les judokas français visent l'Europe : ça dit quoi ce 3 novembre ? écouter

Ce vendredi 3 novembre, la joueuse de tennis Ons Jabeur fait don d'une partie de sa prime pour aider les Palestiniens, l'évènement caritatif "Et ta Cause" revient pour une troisième édition et les judokas français vont tenter de décrocher un titre européen et une place au Jeux de Paris 2024.

Article rédigé par Sarah Calamand Radio France

Ons Jabeur, le 5 juin 2023, à Roland-Garros, à Paris. (JULIEN DE ROSA / AFP)