PODCAST. Commotions cérébrales dans le foot, mort d'Émile inexpliquée et abandon du pass rail : ça dit quoi ce 3 avril ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce mercredi 3 avril, il faut lever le tabou des commotions cérébrales dans le football ! C'est l'appel de Raphaël Varane qui témoigne dans L'Équipe en avoir été victime à plusieurs reprises dans sa carrière. L'ancien défenseur de l'équipe de France révèle notamment avoir été touché en pleine Coupe du monde 2014.

La mort d'Émile, dont des ossements ont été retrouvés samedi dernier au Haut-Vernet, demeure inexpliquée. L'aspect de ses os révèle toutefois qu'ils ont longtemps été exposés aux intempéries. Aucune hypothèse, accidentelle ou criminelle, n'est écartée.

Voyages-tu en train ? T'abonnerais-tu à ce Pass rail ? Le gouvernement et les Régions doivent-ils faire plus pour la mobilité des jeunes et des Français ? Présente-toi et envoie un vocal à "Ça dit quoi" pour participer à un prochain épisode sur le sujet : "Salut Léo, salut Sarah !"

Emmanuel Macron a beau s'être déclaré "favorable" à la mise en place d'un abonnement illimité dans les TER et les Intercités, le "Pass rail" a déjà du retard... "Nous ne pouvons pas être opérationnels en 2024", a annoncé ce mercredi sur franceinfo le ministre des transports.

