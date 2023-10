PODCAST. Chaleur, Haut-Karabakh et papillomavirus : ça dit quoi ce 2 octobre ?

Ce lundi 2 octobre, de nouveaux records de chaleur doivent être battus selon Météo-France, plus de 100 000 personnes ont fui le Haut-Karabakh et les collégiens de 5ème peuvent commencer à se faire vacciner contre le Covid-19.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce lundi 2 octobre, des records de températures sont prévus au lendemain d'une chaleur déjà inédite pour un mois d'octobre en France, où il a fait jusqu'à 35 degrés dans le Sud-Ouest. Après un été déjà proche des records, la France hexagonale vient d'ailleurs d'enregistrer le mois de septembre le plus chaud de son Histoire.

C'est quoi le Haut-Karabakh ? Alors qu'en deux semaines, 100 000 personnes ont fuit la guerre, je t'explique ce qu'il se passe dans cette région située entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Un reporter de franceinfo s'est rendu sur place, à la rencontre de réfugiés.

Et puis elle avait été promise par Emmanuel Macron en début d'année, la campagne de vaccination des collégiens en classe de 5ème contre les papillomavirus débute ce lundi. Ce virus se transmet le plus souvent lors de rapports sexuels. Il est responsable de plus de 6 000 cancers par an, le plus souvent du col de l'utérus mais aussi du pénis.

