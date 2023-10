Météo : plusieurs records de chaleur automnale ont été battus en France, avant un pic attendu lundi

Il a fait plus de 32°C à Bordeaux et 33°C à Toulouse, dimanche, alors que le mercure devrait encore grimper lundi.

L'automne a débuté, mais l'été persiste : après une chaleur déjà historique en septembre, la France a enregistré dimanche 1er octobre des températures inédites pour un mois d'octobre, avant un pic lundi, selon Météo-France. Plus de 30°C sur une large partie du pays, notamment dans le sud-ouest de la France... Le mercure a grimpé dimanche à des niveaux jamais enregistrés pour le dixième mois de l'année, symbole d'un changement climatique qui multiplie les phénomènes extrêmes et tardifs.

Au plus chaud de la journée dimanche, plusieurs records ont été battus, comme par exemple 31°C à Aix-en-Provence, 31,2°C à Poitiers, 32°C à Brive, 32,5°C à Bordeaux ou 33°C à Toulouse, selon des valeurs provisoires de Météo-France.

Dans le Massif central, Aurillac a vu son record de chaleur en octobre réévalué de 4 degrés, à 31,2°C, contre 26,6°C précédemment. Et la température a atteint 34,4°C à Villefranche-de-Rouergue.

Dans le Béarn, 36°C degrés lundi ?

"Ce n'est même pas l'été indien, c'est encore l'été !", a résumé pour l'AFP Olivier Proust, prévisionniste de Météo-France. "Cela rebat les cartes de la climatologie du mois d'octobre dans le sud-ouest" de la France. De fait, certaines maximales ont dépassé de plus de 10 degrés les normales de saison, contraignant les populations à s'adapter.

Lundi, une nouvelle poussée du thermomètre est attendue avec 32 à 34 degrés dans le centre et le sud-ouest du pays, et localement 35 à 36 dans le Béarn, et une extension de ces températures élevées à la Bourgogne et au Grand Est. Seuls les abords de la Manche sont inférieurs à 25 degrés, selon Météo-France, qui s'attend à ce que certains records établis dimanche soient à nouveau battus lundi. Le record national de chaleur pour un mois d'octobre, détenu par Ajaccio avec 35 degrés en 1988 et, sur le continent, par Dax avec 34,7 degrés en 1985, pourrait être effacé, peut-être même dès consolidation des valeurs de dimanche.