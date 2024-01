Booba VS Magali Berdah, ça dit quoi ?

"Salut c’est Sarah, ça dit quoi ?"

Cette guerre, qui a rythmé les réseaux sociaux en 2023 et qui oppose le rappeur Booba et la "papesse des influenceurs", Magali Berdah commence en réalité en 2021, à propos... D'une fausse montre, que le candidat de téléréalité Marc Blata accuse Booba d'avoir porté lors d'un shooting. Le rappeur s'en prend alors à l'influenceur et dénonce son business de cryptomonnaie et de trading. A partir de ce moment-là, Booba va exposer les influenceurs qui arnaquent leur communauté, notamment via des partenariats avec des sites de dropshipping, qui vendent des produits de contrefaçons ou n'envoient jamais les commandes aux clients. Avec le hashtag #influvoleurs et une adresse mail éponyme, Booba va recueillir des témoignages d'internautes arnaqués.

Magali Berdah est à la tête d'une agence d'influenceurs baptisée Shauna Events et pour Booba, elle est responsable de bon nombre de ces arnaques et la dénonce, notamment sur les réseaux sociaux. Mais c'est une vague de haine que subit Magali Berdah et elle porte plainte en mai 2022 à cause des menaces, insultes parfois à caractère antisémite et du harcèlement moral qu'elle dit subir. Quelques mois plus tard, c'est Booba qui porte plainte à son tour, pour pratiques commerciales trompeuses contre Shauna Events et une enquête est en cours.

En avril 2023, Magali Berdah dépose une nouvelle plainte, cette fois contre Twitter (rebaptisé X depuis), car la plateforme est complice, selon elle, du harcèlement qu'elle subi.

"C'est une angoisse, c'est un mal de ventre tous les matins, tous les soirs, ce sont des messages d'appel à la mort, à la décapitation, au suicide, des appels au viol." Magali Berdah à franceinfo

Un procès en cours

En octobre dernier, Booba est mis en examen pour harcèlement moral aggravé à l'encontre de Magali Berdah, mais il se défend dans un communiqué publié sur X, affirmant qu'à "aucun moment" il n'a "cherché à harceler ou menacer quiconque".

Face à ses constantes manipulations médiatiques, ses mensonges et ses larmes de crocodile, je me dois d'éclairer un peu la situation. 🏴‍☠️ pic.twitter.com/l6jTI63SxG — Booba (@booba) October 3, 2023

Dans cette affaire, un procès est en cours, mais sans le rappeur. 28 personnes sont jugées pour avoir participé au cyberharcèlement de Magali Berdah. Le jugement doit être rendu en mars 2024.

Ce feuilleton a participé à mettre en lumière les dérives qui peuvent exister dans le monde de l'influence et a fait réagir le gouvernement. Depuis le 1er juin 2023, une loi contrôle l'activité des influenceurs. Ils sont environ 150 000 en France et n'ont désormais plus le droit de faire la promotion de la chirurgie esthétique, d'abonnement a des jeux de hasard ou des jeux d'argent, par exemple.

"Ça dit quoi ?", un podcast à écouter du lundi au vendredi à partir de 7h sur franceinfo.fr, sur la chaîne WhatsApp de franceinfo ou sur toutes les plateformes de podcast :