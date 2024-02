PODCAST. Avortement, "criminalisation" des manifestants et Miss Allemagne : ça dit quoi ce 29 février ?

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 29 février, la France se prépare à devenir le premier pays à faire entrer l'interruption volontaire de grossesse (IVG) dans sa Constitution. Alors que le droit à l'avortement est menacé ailleurs dans le monde, le Sénat a voté en faveur du même texte que l'Assemblée nationale. Députés et sénateurs se réuniront lundi en Congrès pour finaliser cette inscription dans la Constitution.

Un expert de l'ONU dénonce une "criminalisation" de la désobéissance civile en Europe. "La répression que subissent les militants environnementaux qui ont recours à des actions pacifiques de désobéissance civile constitue une menace majeure pour la démocratie et les droits humains", assure Michel Forst.

Et puis à peine sacrée Miss Allemagne, Apameh Schônauer est victime d'une vague de harcèlement en ligne. Elle a 39 ans, deux enfants et, d'origine iranienne, elle a fondé un réseau pour les femmes opprimées. Depuis 2019, Miss Allemagne n'est plus un concours de beauté mais se concentre sur la personnalité et l'engagement des candidates.

