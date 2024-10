Alcool et violences sexuelles, les Français ne réparent pas assez et l'exploit du LOSC : ça dit quoi ce 3 octobre ?

Ce jeudi 3 octobre, une étude révèle que plus de la moitié des violences sexuelles en milieu étudiant implique de l'alcool, la durée de vie des appareils high tech augmente mais les Français ne les réparent pas assez et le LOSC bat le Real Madrid en Ligue des Champions.

"Salut c'est Léo, ça dit quoi ?"

Ce jeudi 3 octobre, une étude en partenariat avec le ministère de l'Enseignement supérieur confirme que l'alcool et le consentement ne font pas un bon cocktail. Chez les étudiants, plus de la moitié des violences sexuelles impliquent une consommation d'alcool. Si tu as besoin d'aide, tous les liens utiles sont ici.

Le groupe Darty-Fnac se félicite d'une durée de vie des appareils high-tech et électroménagers qui a augmenté de deux mois par rapport à l'année dernière, selon son baromètre "service après-vente". Les Français interrogés font de plus en plus réparer leurs appareils, même s'ils sont toujours 62% à ne l'avoir jamais fait.

Et puis, un LOSC galactique a réalisé l'exploit de battre le Real Madrid (1-0) en Ligue des Champions. Les Lillois ont fait tomber le Real Madrid qui restait sur 36 matchs d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues.

