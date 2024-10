Lille-Real Madrid : un Losc galactique réalise l'exploit en battant les champions d'Europe en titre

Un jour à marquer d’une pierre de la "Maison Blanche" dans l’histoire du Losc. Deux semaines après une entrée en lice manquée contre le Sporting Portugal, les Lillois ont réalisé un exploit qui fera date en battant le Real Madrid, champion d’Europe en titre, invaincu depuis 14 matchs en Ligue des champions, mercredi 2 octobre au stade Pierre-Mauroy (1-0). Appliqués, ils ont été récompensés par un but de Jonathan David sur pénalty (45e+2) et ont tenu leur avantage au score en seconde période.

La recette pour battre le Real Madrid ? Thomas Meunier la donnait dès mardi, en conférence de presse : "Si on fait des choses simples, ça ne peut que bien se passer. Le résultat dépendra du rythme, de l'impact mais il faut jouer dans les pieds, assurer ses passes... Et il n'y a pas besoin d'être Ronaldo et Messi pour réussir ça". Et si le Belge n’était pas titulaire mercredi soir, ses coéquipiers ont appliqué ses conseils à la lettre.

Une seconde période plus disputée par le Real Madrid

Le Real Madrid a vu rouge dès l’entrée sur le terrain, avec un tifo intégral dans toutes les tribunes du stade Pierre-Mauroy, et les Madrilènes, assez attentistes ont apporté peu de danger sur la cage de Lucas Chevalier. Face à eux, les Lillois, au sommet de leur art, sereins et concentrés, ont montré un visage bien différent, et ce malgré un milieu de terrain décimé avec pas moins de sept joueurs indisponibles, et la titularisation d’Ayyoub Bouaddi, 17 ans et auteur d’un très bon match.

Les hommes de Bruno Genesio avaient décidé de ne pas subir, et ils ont au contraire mis la pression sur le but madrilène. Après avoir trouvé le poteau puis la barre, ils ont été récompensés par un but sur pénalty de Jonathan David, à la suite d’une main dans la surface d’Eduardo Camavinga (45e+2). Devant au score, les Dogues ont toutefois dû trouver la deuxième période bien longue, alors que le Real Madrid a mis un peu plus d’intensité mais est resté brouillon.

Mbappé sifflé à son entrée

Carlo Ancelotti a tenté de jouer la carte Kylian Mbappé, finalement apte, en le faisant entrer à la 57e minute. Mais sous les sifflets du public lillois, le capitaine des Bleus n’a pas été tranchant. Son entrée a toutefois coïncidé avec une meilleure période du Real Madrid, dangereux dans les derniers instants de la rencontre mais dont les tentatives ont été détournées par un Lucas Chevalier des grands soirs.

Le public lillois, en apnée et qui fêtait jusque-là chaque récupération de balle, a finalement pu exulter après cinq longues minutes de temps additionnel. Le Losc remporte la huitième victoire d’un club français contre le Real Madrid dans l’histoire.