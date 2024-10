"L'alcool facilite ce type de violences" : dans le milieu étudiant, près de la moitié des agressions sexistes et sexuelles ont lieu pendant des soirées

Les fêtes étudiantes représentent-elles toujours des lieux risqués en termes de violences sexistes et sexuelles ? Cela fait plusieurs années que le sujet a éclaté au grand jour. Des actions sont mises en place mais visiblement ça ne suffit pas : le ministère de l’Enseignement supérieur a publié, mercredi 2 octobre, une enquête réalisée auprès de 67 000 étudiantes et étudiants entre 2023 et 2024. On y apprend qu’un quart des femmes et un tiers des personnes LGBT déclarent avoir subi au moins une agression sexuelle ou un viol, ou une tentative de ces actes, depuis leur arrivée dans leur université ou grande école. Dans le détail, ce qui marque c’est le lien entre ces violences et les contextes festifs.

La consommation d’alcool est présente dans plus de la moitié des violences sexuelles, que ce soit du côté des auteurs ou des victimes. Pour Gaëlle Berton, présidente de l’Observatoire des violences sexistes et sexuelles dans l’enseignement supérieur, la boisson n’est pas la cause de ces faits mais les aggrave : "Pour les victimes, être en contexte festif entraîne une difficulté à comprendre ce qui s'est passé, à mettre des mots dessus. Les auteurs, de leur côté, ont une notion de déresponsabilisation, de dire : 'Je ne savais pas vraiment ce que je faisais.' Du coup, l'alcool vient faciliter, justifier ce type de violences."

"La responsabilité de l'établissement"

Près de la moitié des agressions ou tentatives se produisent pendant des fêtes, montre le rapport. Elles sont plus fréquentes quand la nuit est bien entamée plutôt qu’en début de soirée. Des progrès ont bien été accomplis depuis plusieurs années, remarque la militante mais le chemin est encore long : "On remarque qu'il y a une mobilisation des associations étudiantes, ce qui est tout à fait positif, sauf que ça ne doit pas être un travail des associations étudiantes mais la responsabilité de l'établissement. On remarque que des établissements sont extrêmement volontaristes, mettent le budget nécessaire, mais d'autres établissements ne vont rien mettre en place."

L’enquête montre enfin que les suites judiciaires sont très rares : la victime d’un viol porte plainte dans 8% des cas seulement.