Ce jeudi 15 août, la France commémore les 80 ans du Débarquement de Provence. En 1944, 350 000 soldats sont arrivés sur les côtes pour libérer le sud du pays de l'occupation. Parmi eux, des soldats américains, britanniques, canadiens, mais aussi français, y compris des forces venues d'Afrique colonisée. Mais au Sénégal, des lycéens racontent ne jamais avoir entendu parler de ce débarquement, ni en cours, ni dans les témoignages des tirailleurs.

L'OMS déclenche une "urgence de santé publique de portée internationale" pour organiser une réponse mondiale à la propagation d'une nouvelle souche du mpox, anciennement appelé variole du singe. Plus de 17 500 cas ont été recensés sur le continent africain depuis le début de l'année et l'OMS compte plus de 500 morts. Selon l'organisation de santé des Nations Unies, le virus touche des populations jusqu'ici épargnées, comme les enfants et les femmes enceintes, et est détecté dans de nouveaux pays.

Les coureuses du Tour de France Femmes vont passer la frontière française ce jeudi, lors de la 5ème étape. Le public sera-t-il au rendez-vous de l'ambiance après avoir rempli les rues de Montmartre lors des courses en ligne des Jeux olympiques ? Les Françaises engagées sur le Tour pourraient bénéficier du soutien populaire, elles qui peinent à se faire une place à l'avant de la course.

