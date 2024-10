1 an de guerre au Proche-Orient, "narchomicides" et mission de défense planétaire : ça dit quoi ce 7 octobre ?

Ce lundi 7 octobre, Israël commémore les attaques du Hamas, les auteurs et les auteurs de narchomicides sont de plus en plus jeunes et la sonde Héra doit décoller pour aider à protéger la Terre.

"Salut c'est Sarah, ça dit quoi ?"

Ce lundi 7 octobre, Israël commémore les attaques du Hamas du 7 octobre 2023. Plusieurs rassemblements sont prévus et le Premier ministre Benyamin Netanyahou doit s'exprimer. Mais les familles d'otages et les survivants lui reprochent de n'avoir que la victoire en tête et de ne pas se préoccuper des 64 personnes présumées vivantes encore retenues à Gaza.

Un adolescent de 14 ans est soupçonné d'avoir tué un chauffeur VTC vendredi à Marseille, deux jours après la mort d'un jeune de 15 ans, poignardé et brûlé vif. Ce dernier avait été recruté par la DZ Mafia, un cartel marseillais, pour intimider un clan adverse. Le procureur de Marseille note que les auteurs et les victimes de narchomicides - les homicides liés au narcotrafic - sont de plus en plus jeunes.

La sonde européenne Héra doit décoller ce lundi après-midi. Première mission : étudier l'astéroïde Dimorphos, dévié par la Nasa en 2022. L'objectif est d'évaluer cette méthode de déviation pour protéger la Terre des menaces d'astéroïdes.

