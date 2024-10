Un ado "brûlé vif", un chauffeur VTC abattu et un suspect de 14 ans : à Marseille, deux nouveaux morts sur fond de narcotrafic

"On a un ultra-rajeunissement" des auteurs, s'est alarmé le procureur de la République de Marseille lors d'une conférence de presse, dimanche, alors qu'il faisait le point sur deux homicides qui ont eu lieu mercredi et vendredi dans la cité phocéenne.

Marseille est de nouveau le théâtre de meurtres liés au trafic de drogue. Lors d'une conférence de presse, dimanche 6 octobre, le procureur de Marseille, Nicolas Bessone, a donné de nombreuses précisions sur "deux affaires intimement liées" qui ont fait deux morts, mercredi et vendredi, dans l'agglomération marseillaise. Une "sauvagerie rare", selon le procureur, liée au "conflit actuel" entre deux gangs de narcotrafiquants, la "DZ Mafia" et le clan des "Blacks" de la cité Félix-Pyat, pour la prise de contrôle d'un point de deal.

"On a un ultra-rajeunissement" des auteurs et une victime extérieure, vendredi, non pas touchée par une balle perdue, mais "froidement abattue", a insisté le procureur, soulignant "un degré supplémentaire" franchi et "une perte totale de repères" dans ces guerres de clans, ce qui donne lieu à ce que la justice marseillaise qualifie désormais de "narcomicides".

Un acte d'intimidation qui tourne au drame

Le premier meurtre a eu lieu mercredi, à 3h40, quand un mineur de 15 ans a été "lardé de 50 coups de couteau" et "brûlé vif". Il avait été recruté, "via les réseaux sociaux, pour 2 000 euros", par un détenu de 23 ans du centre pénitentiaire d'Aix-Luynes, pour un acte d'intimidation. Il devait ainsi "brûler la porte et tirer dans la porte d'un codétenu qu'il [estimait] faire partie du clan des Blacks", a exposé le procureur.

Mais une fois sur place, accompagné d'un autre mineur âgé de 15 ans qui s'est enfui, "il va tomber sur une bande de personnes de la cité Félix-Pyat, qui étaient en faction (...) Il va être questionné, fouillé et les personnes vont découvrir qu'il est armé, rapporte Nicolas Bessone. Dans une scène d'une sauvagerie, sinon inédite, rare", le mineur "va être lardé de 50 coups de couteau et conduit à la cité Fonscolombes, où, selon les résultats de l'autopsie, il va être brûlé vif".

Un "contrat" raté, mais une victime collatérale

Le second homicide s'est déroulé vendredi, à 4h20 du matin. Il s'agissait de la vengeance programmée de celui de mercredi, mais il n'a pas touché la cible prévue. En effet, à la suite de la mort du mineur de 15 ans, le même détenu d'Aix-Luynes a commandité un second "contrat" pour se venger, "toujours depuis sa cellule", d'après le procureur de Marseille. Il a recruté un mineur de 14 ans originaire du Vaucluse pour aller tuer un membre de la bande des "Blacks", pour 50 000 euros cette fois-ci.

Parti exécuter sa mission à bord d'un VTC, l'adolescent aurait demandé au chauffeur de l'attendre. Mais celui-ci aurait refusé, provoquant la colère du mineur qui l'aurait abattu d'une balle dans le crâne avec le pistolet 357 Magnum dont il était armé. "Notre victime, Nessim Ramdane, [était] un footballeur émérite âgé de 36 ans et qui, pour faire vivre sa famille, avait également cette activité déclarée de chauffeur", a décrit le procureur Nicolas Bessone. Il n'a, "ni de près ni de loin, un quelconque lien avec le trafic de stupéfiants et ne faisait, ce soir-là, qu'exercer son métier".

Le mineur 14 ans a alors pris la fuite et "appelé le commanditaire qui [suivait] les opérations depuis la prison d'Aix-Luynes". pour lui demander de le faire exfiltrer de la zone, quadrillée par les forces de l'ordre. "Toute autre chose va se produire : le commanditaire ne va pas envoyer une équipe, mais va faire le 17 pour dénoncer et donner le lieu précis où l'on pourra interpeller le jeune assassin et va revendiquer cet acte au nom de la DZ Mafia", a expliqué Nicolas Bessone.

Trois enquêtes ouvertes

Dans le cadre de ce second meurtre, le parquet de Marseille a ouvert ce dimanche une information judiciaire pour "homicide volontaire avec préméditation en bande organisée", "association de malfaiteurs", "acquisition, détention, transports d'armes de catégorie B". Le procureur a également annoncé deux déferrements au parquet en vue d'une mise en examen pour l'adolescent de 14 ans, soupçonné d'avoir tué d'une balle dans la tête Nessim Ramdane, et pour le détenu de 23 ans, soupçonné d'être le commanditaire.

Concernant les faits de mercredi, deux enquêtes ont été ouvertes pour "assassinat en bande organisée" et pour "association de malfaiteurs en vue de commettre un incendie en bande organisée". Le second mineur qui avait pris la fuite mercredi, a lui été interpellé et "déféré ce [dimanche] matin pour être mis en examen", a précisé Nicolas Bessone.