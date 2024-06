Une expédition en réalité virtuelle sur l'origine de la Terre

Le Muséum d'histoire naturelle à Paris propose de parcourir les continents et les océans, à la découverte des "Mondes Disparus" et des dinosaures, il y a 3,5 milliards d'années, grâce à une expérience immersive en 3D.

Une excursion dans les mondes paléontologiques, c’est ce que propose ce spectacle immersion en réalité 3D, baptisé "Mondes disparus". Un voyage de 3,5 milliards d’années pour explorer l’histoire de la Terre et du vivant.

"On arrive, on met des casques, le temps que notre cerveau imagine où on est, on a parfois un peu de mal à distinguer les choses, mais après ça vient tout de suite, et puis on a vraiment l’impression qu’on est dans la nature", explique un collégien de 13 ans.

En une seconde, les visiteurs sont miniaturisés et se retrouvent embarqués dans un tunnel temporel. Ils sont guidés par une exploratrice et son robot Darwin. "On a vu les images de la planète Terre qui explose. C’était la planète Mars qui a touché la Terre, et c’est ça qui a créé la lune", raconte un visiteur de 10 ans.

Dans l'expédition en 3D, Mondes Disparus, le visiteur devient un paléonaute, qui à travers son voyage dans le temps, va découvrir la planète sous des visages inattendus. (MNHN)

Dans quel décor on plonge ? "Dans la nature, sous les mers, dans les grottes, on est en hauteur, dans les montagnes, dans les plantes ! Je trouve que les décors sont très bien faits, ça vaut le coup. Et on a vraiment l’impression qu’on est à l’époque des dinosaures."

On découvre les balbutiements de la vie, dans un décor minéral et désertique très réaliste. Et nous voyageons à l’ère du cambrien, - 522 millions d’années. Avec une explosion des formes de vie et de nombreux vers marins. Il y a aussi les plantes et le gigantisme des insectes du Carbonifère. Sans oublier le jurassique : - 180 millions d’années, avec ses archipels aux mers peu profondes.

Et on peut voir des dinosaures de très près ! "Oui et on peut même les toucher, mais c’est en réalité virtuelle. Moi j’ai adoré parce qu’ils ont beaucoup misé sur la végétation, sur le plaisir de voir des animaux en vrai, et pour apprendre, se réjouit un jeune Parisien de 8 ans. Et ça m’a fait drôle surtout qu’il y avait beaucoup de Tyrex et de vélociraptors. Et j'ai adoré les petits dinosaures carnivores qui éclosent, c’était trop chou, j’en ai même caressé un."

Quand un peu plus tard, on rencontre des humains venus de l’île de Florès… "C'étaient des petits hommes de Cro-Magnon, ils sont venus nous voir avec leur langue, le charabia, c’était pas mal. Ils étaient tout petits, et ils essayaient de protéger leur camp, ils n’étaient pas habitués à voir des personnages comme nous. C’est intéressant et bluffant."

L’expédition en réalité virtuelle Mondes Disparus se tient jusqu’au 16 juin prochain à la galerie de géologie et de minéralogie du jardin des Plantes à Paris.