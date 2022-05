Trails et découvertes culturelles à la Volvic Volcanic Experience

Cap sur la chaîne des Puys. À l’occasion du week-end de l’ascension les 26, 27 et 28 mai, vous pourrez participer à cet événement sportif et familial. Voici un avant-goût du programme.

"Venez pour courir, restez pour découvrir" : c’est le slogan de la Volvic Volcanic Experience. Cette manifestation créée il y a 5 ans se déroule à Volvic, porte d’entrée de la chaîne des Puys en Auvergne. Le temps d’un long week-end, elle réunit des adeptes du trail. Le trail désigne les courses à pied que l’on pratique dans la nature.

L’association Volvic Volcanic regroupe 3 000 traileurs et 650 bénévoles. (PEIGNEE VERTICALE / T.NALET)

En plus de sa dimension sportive, le créateur de cet événement, Jean-Michel Chopin, a imprimé une dynamique culturelle avec de multiples activités destinées à toute la famille. "Donc la journée 1, c’est la journée plus sportive, qui est la course, le trail, explique -t-il. Et la journée 2, on reste pour découvrir, donc on vous fait revenir exactement là où vous avez couru, grâce à un petit bus et on vous explique par exemple ce qu’est la pierre de Volvic."

La marraine de cette édition 2022, c’est Camille Bruyas, figure montante de l’ultra-trail en France. La Volvic Volcanic Expérience c’est donc 7 courses. La plus courte fait 15 km (L‘Expérience Pierre de Lave 450 m D+). "15 km c’est la porte d’entrée pour faire du trail, il est déjà pas très simple avec 450 m de dénivelé. C’est l’équivalent d’un 20 km sur du plat. On passe un certain nombre de puys, et on va découvrir des carrières de lave."

Les coureurs plus aguerris s’élancent sur un parcours de 224 km. Un trail est aussi proposé pour les 6-14 ans : soit 3 circuits de 500m, 700m, 1100m selon les âges. Les 8-16 ans ont aussi leur rando ! 16 km dans les guibolles ! En compagnie de guides accompagnateurs.

"On s’occupe aussi des tout-petits, on a une garderie à partir de 4 ans. On veut que ce soit la fête pour tout le monde ! Si vous venez avec des ados qui ne courent pas, on les fait grimper dans les arbres en organisant par exemple du géocaching. Et puis tous les soirs, il y a un concert pour que les gens soient dans le partage."

La Volvic Volcanic Experience propose également des randos et activités culturelles pour les enfants. (PIERRE SOISSON)

Au menu également, du jambon à l’os à savourer lors d’une randonnée gastronomique de 13 km qui vous emmène de village en village.

"Ah oui, rien de mieux que de découvrir les Auvergnats au travers d’une rando gastronomique, poursuit Jean-Michel Chopin. Les villageois réallument tous les vieux fours à pain qui ont entre 200 et 250 ans et on va fabriquer le pain comme autrefois. Donc la rando part à 10h30 et tous les 2 ou 3 km soit vous prenez l’apéro, ensuite vous mangez un plat de résistance, donc vous êtes au contact des Auvergnats dans ces micro-villages."

Cet événement vise la protection de la biodiversité, il est certifié carbone neutre notamment grâce à la limitation du nombre de coureurs et à l’utilisation sur place de vélos électriques. Le tarif pour participer à un trail s’échelonne de 5 à 220 euros. Le prix inclus le repas d’après course, l’accès aux concerts, les jeux pour les enfants et la garderie.

EN PRATIQUE

VOLVIC VOLCANIC EXPERIENCE

OFFICE DE TOURISME DE TERRA VOLCANA