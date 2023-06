Se ressourcer en famille au Center Parcs Landes de Gascogne

Installé dans le Lot-et-Garonne, à côté de Casteljaloux, le village de vacances fête son premier anniversaire. Visite guidée.

Fougères, coquelicots et d’autres plantes tropicales ornent ce complexe densément végétalisé. Lové dans un bel écrin de verdure, à 5 km de la ville thermale de Casteljaloux, entre Bordeaux et Montauban, ce nouveau village de vacances est 100% piétons ! On s’y déplace aussi à vélo. Ses cottages construits en bois, et en harmonie avec l’environnement, s’éparpillent sur 89 hectares au cœur d’une pinède dans un esprit cocon.

Entre les ateliers jardinage du potager et les sorties en poney, tout est fait pour sensibiliser et reconnecter petits et grands à la nature. C’est aussi le cas à l’atelier découverte des abeilles. "La plus grande abeille mesure 3 cm et la plus petite 2 millimètres", explique Stéphane, l'un des animateurs.

Le parc des Landes de Gascogne invite petits et grands à un atelier ludique et pédagogique sur les abeilles. L'occasion d'enfiler une combinaison pour s'approcher d'une ruche. (SANDRA BAKS)

À la ferme pédagogique, Déborah l’une des soigneuses, assure la visite

Le domaine mise sur une gestion durable, il est notamment équipé d’une chaufferie écolo biomasse, qui fournit une chaleur décarbonée. Celle-ci permet notamment de chauffer les bassins du centre aquatique : jets, cascades, toboggans à sensations… À partir de 8 ans, si on sait nager, on peut tester l’Aqua Speed en glissant dans une rivière sauvage extérieure.

A l'espace aqualudique Aqua Mundo on peut tester les virages acérés d'une rivière sauvage extérieure avec la descente Aqua Speed. (MILAN VERMEULEN)

Le domaine des Landes de Gascogne plonge dans l’environnement local. Deux fois par semaine, les mardis et samedis matin, la place du cœur de village, à l'esprit bastide, accueille un marché des producteurs locaux de fruits et légumes, issus de l'agriculture raisonnée et de l’artisanat.

Au final, un bon dépaysement. Comptez à partir de 269 euros pour 2 nuits en Cottage Comfort (2 à 6 personnes) de 54 m2.

EN PRATIQUE

Center Parcs Landes de Gascogne, Route de Saint-Michel-de-Castelnau, à Beauziac.