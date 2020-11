C'est mon week-end. Confinement : des jeux de société à tester en famille

Les jeux de société ont le vent en poupe à l'heure du reconfinement. (PIXABAY)

"Avec les jeux de société, c’est le triplé gagnant : le temps passe plus vite, on profite de nos parents et ça dé-stresse tout le monde ! ", résume Andréa, parisienne de 12 ans.

Selon NPD, spécialiste des études de marché, les jeux de société en France ont vu leurs ventes progresser de 15% entre début janvier 2020 et le 18 octobre dernier. Une hausse due en partie au premier confinement, qui a boosté leur attractivité auprès des Français. Le reconfinement et l’approche des fêtes de fin d'année devraient à nouveau doper ce chiffre.

Côté pratique, deux règles à optimiser

On varie les expériences pour ne pas lasser les enfants et on choisit des jeux où les parents s’amusent aussi.

On vous recommande d’abord Unlock !. Ce jeu s’inspire des escape-rooms, fameuses salles dont on doit s’échapper en moins d’une heure. Le compte à rebours a commencé ! Vous devez vous échapper d’un lieu dans un temps imparti, en résolvant des énigmes à l’aide d’une appli mobile (Android et iOS). On atterrit par exemple dans un bateau en train de couler, et on doit trouver la sortie pour regagner la terre. c’est d’abord un jeu d’observation. Pour trouver des indices, on a aussi des cartes avec des numéros. La musique et le bruitage de l’appli nous plongent dans l’ambiance. Point fort, l’esprit collaboratif, on gagne tous ensemble !

À partir de 10 ans - durée minimum 1h - 2 à 6 joueurs - 26,90 euros- Editeur Space Cowboys.

Ceux qui aiment s’inventer des histoires vont adorer Dixit

Principe : deviner et faire deviner des cartes illustrées. Les joueurs deviennent conteurs et décrivent leurs cartes à l’aide d’une phrase, d’un mot ou d’un son. On choisit une expression ou un mot clé, mais attention, il ne faut pas que ce soit trop facile ! C’est poétique, car l’univers du jeu évoque le fantastique : paysages oniriques, clés suspendues mystérieuses... Ça laisse l’imagination galoper. Chacun donne une part de lui-même et la dévoile aux autres à travers ses réponses. Dixit, un jeu subtil.

À partir de 8 ans - durée 30 minutes - 3 à 6 joueurs - 26,90 euros - Editeur: Libellud.

Cartes du jeu Dixit (Libellud). (Libellud)

Pour un quart d’heure anti-bourdon il y a Panic Cafard !

Piéger un cafard, voilà le défi. L’insecte se déplace dans un labyrinthe. On lance un dé, on tombe sur le couteau, la fourchette ou la cuillère et on les fait pivoter sur le plateau. Le but ? Former des cloisons pour bloquer la bête électrique qui bouge partout ! Avec ce jeu qui rappelle l’émission télé Cauchemar en cuisine, personne n’aura le cafard.

A partir de 5 ans - durée 20 minutes - 2 à 4 joueurs - 34,95 euros - Ravensburger.

Pour faire le plein d’humour on mise sur Burger Quiz. Ce jeu s’inspire de l’émission Burger Quiz créée en 2001 par le comédien Alain Chabat.

Les Ketchup affronte les Mayo dans un drôle de quiz. Le meneur de jeu doit par exemple estimer lequel des participants imite le mieux Chewbacca dans Star Wars ! C’est aussi un jeu de culture, et on rigole en buzzant sur des burgers ! Parfois les questions frôlent le non-sens, ici et là, quelques blagues d’adultes bien gratinées, mais globalement les kids se marrent avec les parents.

A partir de 10 ans. Durée 45 minutes - 2 à 7 joueurs. 19,90 euros, éditeur : Dujardin / TF1 Game.