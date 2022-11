A la découverte de la Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon

Un immense bâtiment moderne couleur rouille, situé à 15 minutes à pied de la superbe place des Ducs de Bourgogne, à Dijon. Nous voici au cœur de la Cité internationale de la gastronomie et du vin, en compagnie de Zoé Blumenfeld-Chiodo, responsable de la valorisation du patrimoine de la ville.

Ce projet est né suite à l’inscription en 2010 du repas gastronomique des Français au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Aux côtés de Tours, Lyon et Paris-Rungis, Dijon fait donc partie du réseau des Cités de la gastronomie qui vise à célébrer l’art de vivre à la française.

Une ruche de 6,5 hectares

Ici, on butine dans une librairie gourmande, là, dans des restaurants et commerces de bouche. La cité abrite aussi une école des vins de Bourgogne. "Donc là, on vient de rentrer dans l’exposition permanente, "Le petit théâtre du bien manger et du bien boire". On y explique ce qu’est le repas gastronomique des Français. Par exemple, trois couverts sont dressés, pour évoquer l’évolution des manières de table entre le XVIIIe et le XXe siècle. Avec ici un barbecue entre amis, un repas de Noël, de mariage, et un grand banquet.

La Cité internationale de la gastronomie et du vin se déploie autour de 1750 m² d’espaces d’exposition donnant les clés pour comprendre le "Repas gastronomique des Français" qui, en 2010, est entré sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l’humanité. (PHILIPPE MAUPETIT)

Puis on prend place sur les bancs d’un petit théâtre où défilent des marionnettes derrière des estampes animées "qui viennent raconter la genèse du repas gastronomique des Français du Moyen-Age jusqu’à la nouvelle cuisine."

A la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin de Dijon, on peut s'entrainer à cuisiner sur des tablettes grâce à toute une palette de jeux numériques. (VINCENT ARBELET)

Dans une autre salle, on explore chacun de nos sens, grâce à des bornes de jeu interactives. "On a trouvé une manière de se cultiver tout en s’amusant", confie une visiteuse après avoir testé le jeu des épices qu'il faut associer aux mets qui conviennent.

Dans l’expo temporaire, "C’est pas du gâteau", on découvre les secrets de la pâtisserie française.

L'exposition consacrée aux secrets de la pâtisserie française nous invite à entrer dans l’univers du goût, de la sensation et du plaisir gourmand. On y apprend que la pâtisserie préférée des Français est la tarte aux fruits. (PHILIPPE MAUPETIT)

La Cité internationale de la gastronomie et du vin à Dijon