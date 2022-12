Un repas de Noël pas cher, c'est possible !

Fanny Guinochet nous donne quelques conseils assez simples pour préparer un ou plusieurs repas de fêtes à Noël, sans que cela ne nous coûte trop cher.

franceinfo : Quelles sont les priorités dans vos conseils pour se faire plaisir à Noël sans dépenser trop ?

Fanny Guinochet : Un des premiers conseils assez classiques, c’est de ne pas attendre la dernière minute, y compris pour le repas. Surtout que de nombreux produits de fêtes comme le foie gras, la dinde, les huîtres ont vu leur prix flamber ces dernières semaines.



Par exemple, les coquilles Saint-Jacques, produit de fête par excellence, remplit actuellement les étals des poissonneries, et selon les professionnels, leur prix risquent d’augmenter au fur et à mesure que l’on s’approche du réveillon. Alors n’hésitez pas à les acheter aujourd'hui et à les congeler. Vous pouvez aussi essayer de passer par les producteurs directs, c’est souvent moins cher, soit près de chez vous, soit via des plateformes comme pourdebon.com.

Autre option, vous tourner vers des produits qui ont des défauts d’emballages, des chocolats mal calibrés, du jambon mal découpé. Le site nousantigaspi.com vous donnera les points de vente près de chez vous ou encore vous pouvez profiter des invendus avec l’appli toogoodtogo.fr.

La solution, c’est aussi de prendre des produits de substitution ?

Oui, par exemple plutôt que le traditionnel chapon, prenez la pintade chaponnée qui fera aussi son effet mais qui est moins chère. A la place du saumon, dont les prix se sont envolés, on peut prendre de la truite fumée, qui d’origine française, coûte souvent 30% moins cher. A la place du foie gras, des terrines ou mousses de canard etc. Le site radins.com vous donnera des idées, mais évidemment ce conseil ne vaut pas pour les puristes.

Et en faisant vos courses, faites attention, les arnaques se multiplient...

Oui, c’est l’ONG Foodwatch qui alerte : la période est propice aux emballages cadeaux, aux présentoirs de fêtes, qui souvent enveloppent beaucoup de vide. L’ONG a repéré des produits qui sont ainsi trompeurs, des boîtes de chocolats Lindt qui avant, comptaient 30 chocolats, et qui sont passées dans le même emballage, avec seulement 24 chocolats.

Pareil avec les formules qui vous promettent des qualités extra. Par exemple, les produits à la truffe qui se multiplient dans cette saison, mais qui en fait sont à base d’huile d’olive, à laquelle on a ajouté des arômes de truffes mais pas de la vraie truffe... Faites attention aussi aux fameux "faits en France", ne vous fiez pas uniquement aux liserés bleu-blanc-rouge.