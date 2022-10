Négocier sa complémentaire santé

Les tarifs des complémentaires santé augmentent, et c'est souvent en ce moment que les contrats sont renouvelés. Comment payer le juste prix. Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Comment bien négocier ces contrats pour éviter de payer trop ?

Fanny Guinochet : Déjà se pencher maintenant sur son contrat, car c’est souvent à cette période de fin d’année que sont renouvelés les contrats et que l’on peut négocier les tarifs. La première chose à faire est de lister votre situation et surtout vos besoins à venir, pour les familles. Est-ce que vous allez devoir engager un traitement orthodontiste pour le petit dernier ? Et les lunettes, n’est-ce pas l’an prochain que vous allez devoir les changer, ou subir une petite intervention chirurgicale ?

L’idée, aussi c’est de traquer les remboursements dont vous n‘avez pas utilité, ce qui signifie passer en revue les postes de votre contrat. Vous n’avez plus l’âge d’avoir des enfants, pas besoin d’avoir des prises en charge concernant des soins relatifs à la maternité, etc. Une fois que vous avez tout listé, comparez, demandez des devis. Il y a des comparateurs gratuits en ligne.

Sachant que l’on peut résilier son contrat à tout moment ?

Oui, vous n’avez pas besoin de justificatif, et c’est sans frais à condition que votre contrat ait au moins un an, vous n’êtes plus captif de la reconduction tacite, et vous pouvez faire jouer la concurrence. Renseignez-vous en fonction de votre profil, certaines mutuelles se spécialisent sur des contrats spécifiques pour les jeunes, les seniors, etc.

Et puis, si vous travaillez dans le privé, même à temps partiel, vous êtes souvent obligés de prendre la complémentaire santé de votre entreprise, l’employeur en prend une partie en charge, ce qui réduit la facture. Et en cas de licenciement, vous devez normalement pouvoir maintenir cette complémentaire d’entreprise 6 mois après avoir quitté la société. Pour les petits revenus, il existe aussi des complémentaires santé solidaires. Mais aujourd’hui, on estime que plus de 2 millions et demi de français ne sont pas couverts.

On peut négocier ?

Toujours si vous restez dans la même complémentaire, n’hésitez pas à faire valoir que vous êtes un client fidèle depuis de nombreuses années. Si vous changez de boutique, essayez d’y aller en étant parrainé, c’est toujours mieux. Pour cela, ça prend un peu de temps, mais n’hésitez pas à demander à échanger avec des experts pour connaître votre couverture santé réelle.