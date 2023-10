Comment payer moins cher notre mutuelle santé ?

Les tarifs des mutuelles santé augmentent. On prévoit 4 à 5% de hausse l’an prochain. Comment réduire la facture ?

Temps de lecture : 2 min

Les mutuelles santé devraient augmenter de 4 à 5% l'année prochaine, et nous sommes nombreux à vouloir trouver une mutuelle qui nous rembourse le plus de soins possibles, ceux que nous faisons régulièrement, à un tarif abordable. Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Comment obtenir un tarif raisonnable et réduire la facture ?

Fanny Guinochet : Sachant que la hausse de 4 à 5 %, c’est une moyenne, il faut savoir que les prix des mutuelles dépendent de votre âge, des risques relatifs à votre catégorie d’assurés. Quand on est jeune, c’est plus facile de s’assurer, que quand on est senior, car on est moins exposé à des pathologies coûteuses et régulières.

Déjà, il faut regarder ce que couvre votre mutuelle ou complémentaire santé. Et disons le franchement, ce n’est pas si facile de passer au crible les contrats, ça prend du temps, ce n'est pas toujours clair.

Et le mieux est d’essayer d’avoir un conseiller pour éplucher votre contrat, et savoir, grosso modo, quelle est la prise en charge dont vous bénéficiez pour une hospitalisation, des lunettes, des soins dentaires, non couverts par la Sécurité sociale, surtout que pour les soins dentaires, depuis le 1er octobre, le reste à charge pour le patient est plus élevé.

Vérifiez les garanties essentielles que vous devez garder, notamment les frais d’hospitalisation qui sont les plus coûteux. Mais soyez vigilants aux plafonds de remboursements, c’est-à-dire au montant maximal que va rembourser par an, sur un type de soins, la mutuelle. Autre petite chose à ne pas négliger : le délai de carence aussi – le temps avant que ne s'enclenche votre prise en charge. Ce sont ces détails qui définissent la qualité réelle de votre couverture santé.

Il faut aussi regarder ce que l’on peut enlever ?

Oui, car si vous avez plus de 45 - 50 ans, ce n'est pas très utile d’avoir une prise en charge "maternité", par exemple. Vous avez des ados à la maison, alors on pense à la couverture orthodontiste. Vous êtes sujet au mal de dos, regardez les remboursements de kiné prévus dans votre contrat. Une fois que vous avez listé tous vos besoins de couverture santé, faites jouer la concurrence, mais là aussi, ce n’est pas toujours simple. Aidez-vous des comparateurs pour demander des devis.

Et c’est plus facile qu’avant de changer de mutuelle ?

Oui, désormais, grâce à la loi infra-annuelle, après un an de contrat, vous pouvez changer de mutuelle santé, à tout moment, et sans conditions. C’est vraiment plus facile qu’avant, ce qui peut vous permettre aussi de convaincre votre assureur actuel de faire un effort financier pour vous garder, c'est un levier de pression. Et puis, essayer aussi de regrouper tous les membres de la famille sur une même complémentaire santé, normalement, ça permet de faire baisser la note de 5%.