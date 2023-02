Rachat de La Redoute : les salariés actionnaires vont toucher chacun la somme de 100 000 euros

Un millier de salariés de La Redoute sont actionnaires de leur entreprise, qui vient d’être rachetée. L’occasion de rappeler comment fonctionne ce système.

C’est le jackpot. Un millier de salariés de La Redoute avaient accepté d’investir dans la relance de leur entreprise, quand elle avait été vendue par son propriétaire, Kering, à deux de ses dirigeants, Eric Courteille et Nathalie Balla, en 2014. Un investissement minimum, de l’ordre d’une centaine d’euros. Depuis, l’entreprise s’est joliment redressée, sa valeur dépasse le milliard d’euros. Et elle vient d’être rachetée par les Galeries Lafayette en décembre dernier. Résultat, le millier de salariés qui avaient accepté de prendre un risque vont se partager 100 millions d’euros, soit 100 000 euros chacun.

Ils ne vont pas pouvoir toucher cette somme tout de suite puisqu’ils ont pris des parts dans un Fonds commun de placement d’entreprise (FCPE) dit de reprise. C’est le premier en France. Un dispositif qui permet aux salariés de prendre le contrôle de leur entreprise dans le cadre de son sauvetage. Du coup, alors qu’un FCPE classique offre neuf possibilités de déblocage, le FCPE de reprise n’en présente que trois : au décès, au moment d’une invalidité ou au moment du départ à la retraite. Ces 100 000 euros constitueront donc, pour la plupart des salariés actionnaires, un pactole qui leur permettra de se retirer l’esprit plus tranquille.

Différents types d’entreprises offrent cette possibilité

L’actionnariat salarié est l’apanage des grosses sociétés. Chez TotalEnergies par exemple, l’actionnariat salarié représente près de 7% du capital. Renault ou Airbus proposent aussi largement cette formule. Selon les tout derniers chiffres communiqués par la Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (Dares), le service statistique du ministère du Travail, en 2020, 600 000 salariés ont bénéficié d’une opération d’actionnariat salarié, soit 4,3% du total. L’actionnariat salarié "tend à croitre avec la taille de l’entreprise" observe la Dares. 17% des entreprises de plus de 1 000 salariés y recourent et 10,5% de leurs salariés en bénéficient. La France se situe au-dessus de la moyenne européenne, mais elle est devancée par le Royaume-Uni, où les trois quarts des entreprises ont mis en place ce dispositif.