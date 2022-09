La pause café au travail est indispensable pour une majorité de salariés

Que serions-nous sans la machine à café et le distributeur qui la voisine ? 91% des travailleurs font au moins une pause alimentaire pendant leur journée de travail. C’est ce qui ressort d’une étude Opinionway pour la marque Innocent. Il y a les pauses café – pratiquées au moins une fois par jour par 72% des salariés interrogés, mais aussi les pauses grignotage – 52% s’y adonnent. Mais le sondage est allé plus loin et nous révèle que 23% des travailleurs pratiquent des pauses méditation ou détente, 19% des pauses sportives et même pour 17% des pauses où ils dorment au travail. Un petit moment de sieste volé à la journée de travail.

Avec de grandes différences selon les générations et le type d’entreprise car plus on avance en âge, moins la pause s’impose. Les moins de 35 ans sont 64% à grignoter pendant la journée, alors que les plus de 50 ans ne sont que 42%. Une différence de 22 points devant la barre chocolatée du distributeur. Plus vertueuse, la pause méditation est pratiquée par 32% des jeunes, et seulement par 17% des plus âgés. Même la sieste connaît son fossé générationnel : les seniors ne se laissent pas tenter par un petit assoupissement. Ils ne sont que 15% à fermer les yeux (contre 24% des jeunes). Autre différence notable, elle tient à la taille de l’entreprise. Plus elle est grande, plus la pause café est fréquente.

Une pause pour mieux travailler

On s'autorise ces pauses pendant la journée "juste pour le plaisir". Mais quand on épluche les résultats de cette étude, on s’aperçoit que les patrons devraient se féliciter que leurs employés décrochent un moment : 29% des salariés disent qu’ils ont besoin de ces moments de détente pour être plus productifs. Et 15% affirment que cela leur permet d’être plus créatifs. Sans elles, 76% des salariés affirment qu’ils seraient moins efficaces à leur travail.

Mais attention à la ligne car c’est la préoccupation numéro un de ces salariés qui grignotent. Un tiers d’entre eux s’offrent d’ailleurs des sucreries comme des barres chocolatées, des bonbons ou des gâteaux. 63% craignent de grossir s’ils font trop de pauses alimentaires pendant leur journée de travail. Peut-être un appel aux sociétés chargées de remplir les distributeurs de produits plus "régime".