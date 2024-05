"J'ai mal au dos"... déclarent près de la moitié des travailleurs

Le samedi et le dimanche à 7h26 et 9h26

Un arrêt maladie sur cinq est lié au mal de dos. Cela équivaut à 12 millions de journées de travail perdues, chaque année. Pourtant, les entreprises ont un vrai rôle à jouer pour éviter la survenue d'une lombalgie.



franceinfo : Pourquoi ces chiffres alarmants sur le mal de dos et comment les entreprises peuvent-elles y remédier ?

Sarah Lemoine : La lombalgie, qu'on appelle parfois lumbago ou "tour de rein", c'est cette douleur intense ressentie dans le bas du dos. "Entre la 12e vertèbre et le pli fessier", précise sobrement la Haute autorité de Santé. Elle est parfois associée à une sciatique, qui n'a rien d'agréable non plus.

Dans la dernière enquête de Santé publique France, on apprend que parmi les travailleurs, 42% des hommes, et 48% des femmes, ont déclaré souffrir du dos en 2021, au cours des 12 derniers mois. Toutes les catégories socioprofessionnelles et tous les secteurs sont touchés, mais pas dans les mêmes proportions.

Les hommes qui ont mal au dos travaillent surtout dans l'industrie manufacturière, la construction, la santé, l'agriculture. Les femmes qui ont mal au dos sont surreprésentées dans la gestion de l'eau, des déchets, le transport, l'entreposage, la santé et l'agriculture. Les agriculteurs, les ouvriers et les employés sont plus touchés que les cadres, même si personne n'y échappe.

Quelle est la responsabilité de l'employeur ?

Sa responsabilité, c'est de limiter ou de supprimer les facteurs qui provoquent le mal de dos dans son entreprise. Ce n'est pas toujours facile à appréhender, car les causes peuvent être multiples, explique Laurent Kerangueven, expert à l'Institut national pour la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles (INRS).

Il y a les activités qui impliquent de porter des choses lourdes, celles qui font vibrer le corps, les postures contraignantes ou bien, le fait de rester assis toute la journée. À cela se combinent les risques psychosociaux, le stress par exemple, ou l'insatisfaction au travail.

Est-ce que les entreprises agissent ?

Des entreprises se saisissent de la question, mais pas toujours en l'abordant de façon globale. Or, supprimer les facteurs qui provoquent le mal de dos, cela nécessite de réfléchir sur la façon dont le travail est organisé et réalisé concrètement souligne l’INRS.

Les entreprises peuvent être accompagnées et aidées financièrement et elles y ont tout intérêt. Le pourcentage d'accidents du travail liés à des lombalgies a augmenté entre 2005 et 2017. Il est passé de 13 à 20%. Parmi les raisons, il y a l'intensification du travail, de la productivité et le vieillissement de la population active.