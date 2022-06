INFO FRANCEINFO. Un quart des salariés français estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis un an

Un quart des salariés français (24%) estiment que leurs conditions de travail se sont détériorées depuis un an. C'est ce que révèle le baromètre de la vie au travail ViaVoice, avec la Mutuelle familiale, BloomTime et franceinfo, publié mardi 21 juin à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail. Ce sont 10% des personnes interrogées qui estiment au contraire que ces conditions de travail se sont améliorées, et six salariés sur dix (61%) pensent qu'elles se sont maintenues.

Selon cette étude, le travail hybride, entre télétravail et présentiel, s'est imposé et est considéré comme "facile à gérer" pour 77% des salariés. Les trois quarts des salariés interrogés (76%) veulent même que ce travail hybride se pérennise dans les années à venir.

Détérioration du lien humain pour deux tiers des salariés

Mais l'institut Viavoice constate une "fracture du corps social de l'entreprise". Ainsi, un peu plus d'un tiers des salariés (36%) se sentent désormais moins attachés à leur entreprise ou à leur institution. Et un peu plus d'un quart (27%) pensent que la relation avec leurs collègues est devenue plus fragile. Le baromètre pointe que lien humain qui prévalait par le passé entre salariés se détériore assez rapidement, de même que le sens donné au travail. C'est le sentiment des deux tiers des personnes interrogées (67%).

"Plus vous êtes à distance de votre entreprise, plus vous vous sentez désolidarisés de ce collectif humain." François Miquet Marty, président de ViaVoice à franceinfo

Pour améliorer les conditions de travail, les salariés souhaitent donc, selon le baromètre, davantage de reconnaissance (45%), de confiance (29%) ou encore davantage d’informations partagées (23%).

*Ce sondage de la vie au travail ViaVoice, avec la Mutuelle familiale, BloomTime et franceinfo a été réalisé par internet du 25 mai au 1er juin 2022 auprès d'un échantillon de 1 000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.