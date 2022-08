GreenGo, une alternative aux grandes plateformes de réservation d'hébergement de tourisme

GreenGo n'a qu'un an d'existence, mais la start-up a de grandes ambitions. Elle se veut une alternative verte aux grandes plateformes de réservation d'hébergement de tourisme, française, responsable, et entreprise à mission. Le principe : "On sélectionne des logements sympas qui donnent envie de voyager localement, chez des hebergeurs relativement plus engagés que la moyenne d'un point de vue écologique. On offre aussi un modèle de commissions plus équitables que les grosses plateformes avec des commissions moindres pour une juste rémunération des hébergeurs et un juste prix voyageurs", explique Guillaume Jouffre.



Lancé par quatre copains issus d'écoles d'ingénieurs, GreenGo veut faire retrouver le goût du voyage près de chez soi, être un "AirBnB vert" et Guillaume Jouffre est sûr que le marché est prêt pour recevoir son innovation. La start-up a commencé avec les économies personnelles des quatre fondateurs. Il a fallu quand même lever un million d'euros, dont la moitié provient des hébergeurs devenus actionnaires. Les fondateurs de GreenGo sont sûrs que tous les signaux sont... au vert.