Covid-19 : comment faire pour se faire vacciner sur son lieu de travail

Une seringue dans un flacon de vaccin anti Covid-19. Photo d'illustration. (RICHARD VIVION / RADIO FRANCE)



Iil n’existe pas dans le Code du travail d’autorisation d’absence de droit : aucune disposition ne prévoit que le salarié pourrait imposer de s’absenter pour se faire vacciner contre le Covid-19.

Il existe néanmoins deux possibilités. Soit on négocie avec son employeur le fait de s’absenter, par exemple deux heures. Cela suppose qu’on lui dise que l’on va se faire vacciner. Adieu, du coup, le secret médical. On peut s’arranger avec lui pour récupérer ces heures à un autre moment, en prolongeant la journée de travail d’autant, ou en venant travailler davantage un autre jour. Les employeurs sont incités par le ministère du Travail à faciliter l’accès à la vaccination des salariés. Par ailleurs, ça peut être son intérêt : un salarié vacciné réduit ses risques d’être contaminé par le coronavirus et, donc, d’être absent longtemps de son lieu de travail. Selon la Dares, le service statistique du ministère du Travail, plus d’un quart des salariés qui ont contracté le virus pensent avoir été contaminés sur leur lieu de travail. Cela vous donne donc quelques arguments.

L’employeur a le droit de refuser. C’est son droit, malheureusement. Dans ce cas, pas d’autre choix que de poser une demi-journée ou une journée de congé ou de RTT.

Un seul cas tout de même où votre employeur ne pourra pas s’opposer à votre absence, c’est si vous souffrez d’une affection de longue durée exonérante. C’est le cas pour les cancers, les insuffisances cardiaques graves, les polyarthrites, les scléroses en plaques et les diabètes de types 1 et 2. Dans ce cas, vous bénéficiez d’une absence de droit pour cette vaccination.

La solution : se rendre à la médecine du travail

L'autre solution, et la meilleure, est de se faire vacciner par le service de santé de l’entreprise. Dans ce cas, votre employeur ne peut pas s’opposer à votre absence, même en plein milieu de la journée de travail. Votre seule obligation sera de l’informer que vous vous rendez à la médecine du travail, et vous n’aurez pas à lui dire pour quelle raison. Certains syndicats, comme la CFDT, plaident pour que les salariés puissent être libérés de droit par l’employeur pour aller se faire vacciner, quelque soit l’endroit choisi pour la vaccination.