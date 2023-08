C'est mon boulot, pour une transition écologique. "Les Ateliers du Bocage", une entreprise qui recycle des téléphones portables

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mardi 15 août, le portrait de Nicolas Lebeau, qui recycle des téléphones portables usagés, dans une entreprise de l'économie sociale et solidaire.

Les Ateliers du Bocage - on parle du bocage bressuirais, dans les Deux-Sèvres - ont été à l'origine créés par le mouvement Emmaüs pour recréer de l'emploi dans une région qui avait été frappée de plein fouet par la désindustrialisation. Depuis quelques années, elle s'est spécialisée. "Là, on s'est beaucoup développé dans tout ce qui est déchets électriques et électroniques", déclare Nicolas Lebeau directeur des Ateliers du Bocage. Ce n'est pas une entreprise comme les autres.

Ils visent d'abord à créer de l'emploi en insertion, c'est aussi une entreprise adaptée, mais ils s'attaquent à un marché en pleine expansion : "On collecte dans toute la France, on démarche avec une équipe de commerciaux. On essaie d'identifier où sont les gisements, où sont les matériels qui arrivent sur la réforme", suggère Nicolas Lebeau. Depuis peu, les Ateliers du Bocage ont pris un virage : "On s'est fait une spécialité dans le téléphone portable. Il y a 113 millions de téléphones qui dorment dans les tiroirs. Nous on en traite 400 000 par an", clame Nicolas Lebeau. Quelque 40 personnes travaillent dans l'atelier téléphonie, dont la moitié en insertion. Les téléphones reconditionnés par les Ateliers du Bocage sont vendus dans quatre boutiques de la région, sur son site internet et via la communauté Emmaüs.