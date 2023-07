C'est mon boulot, en route pour la transition écologique : le site "Willy anti-gaspi" pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mardi 11 juillet, le portrait de Clément Méry qui a créé un site de e-commerce 100% dédié à la lutte antigaspillage.

Pour lutter contre le gaspillage, Clément Méry a crée le principe du site Willy anti-gaspi, qui est assez simple. "On achète des produits qui auraient fini à la poubelle !, fait-il remarquer.



"On les stocke dans un entrepôt à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis, et on les revend partout en France. Ce qu'on achète ce sont des produits qui ont des dates courtes. Le système de grande distribution est très rigide. Et c'est pour ça qu'on peut les vendre : il n'y a aucun risque sanitaire à les consommer", précise Clément Méry.

>> C'est mon boulot, en route pour la transition écologique : la commercialisation du yacon, une alternative au sucre

Les produits sont achetés sur le site de e-commerce et envoyés par la poste ou en point relais, dans toute la France, principalement en campagne ou dans les petites villes. Une opération très rentable pour les consommateurs. La start-up s'est lancée il y a un an. De plus en plus de marques la sollicitent. Elle n'en est qu'au début de sa croissance.