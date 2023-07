C'est mon boulot, en route pour la transition écologique : "Beebs", le site qui donne une nouvelle vie aux produits de puériculture

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Jeudi 20 juillet, le portrait de Morgan Hilmi, à l'origine du site qui permet d'acheter ou de vendre tout ce qui a un rapport avec un bébé ou un enfant.

Beebs, c'est une plateforme et une appli mobile destinées aux familles, qui peuvent ainsi acheter et revendre des articles de seconde main pour les enfants. "Concrètement, on leur permet d'acheter ou de revendre au fur et à mesure que leurs enfants grandissent, de la naissance jusqu'à l'adolescence, précise Morgan Hilmi, le créateur du site. Il y a donc des vêtements, des jouets, des consommables comme des couches, des fournitures scolaires, des poussettes..."

Depuis sa création en novembre 2020, la plateforme a déjà conquis 1,5 million d'utilisateurs en France et en Belgique, et engrange 150 000 nouveaux utilisateurs chaque mois. "Cela leur permet de récupérer du pouvoir d'achat, d'acheter à moindre coût des produits dont ils ont besoin pour leurs enfants et pour les accompagner dans leur croissance", clame Morgan Hilmi.

Beebs prend une commission de 10% sur chaque vente et pour le reste, les vendeurs et les acheteurs se débrouillent entre eux.