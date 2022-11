Un restaurant solidaire à Marseille

Imaginez une des plus belles salles près du Vieux Port à Marseille, avec dorures au plafond et piliers à l’ancienne. C’est là que se côtoient toutes les couches de la population, des plus aisés aux plus démunis, pour partager leur repas autour de la même table.

Le bien nommé restaurant "Le République" offre une double insertion : sociale, mais aussi professionnelle, comme l'explique sa directrice, Marie Siron : "Nous avons 12 collaborateurs qui sont en insertion professionnelle, et nous accueillons bien sûr des clients qui paient le prix affiché à la carte, mais aussi des bénéficiaires d'associations qui payent le menu un euro."

BIentôt un food-truck

L’idée de cette solidarité, de ce lieu à double clientèle, où toutes les différences s'effacent, est venue au chef Sébastien Richard, durant le confinement. Évoluant dans l’univers des étoilés, il était revenu donner un coup de main chez lui, à Marseille : "J'aidais les plus démunis à avoir des repas et, là, je comprends qu'il n'existe aucune structure où les gens puissent se mélanger."

"Le République" vient désormais de se doter d’un food-truck pour porter la mixité à table dans les quartiers. Plusieurs grandes villes s’intéressent aussi à cette initiative unique en France. Et de grands chefs étoilés la soutiennent. Menus de 21 à 55 euros et plats autour de 15 euros, ou un euro seulement, donc, pour les plus démunis.