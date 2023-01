Michel Boujenah : "La souffrance de certains peuples nous touche directement"

Chaque dimanche sur l’antenne de franceinfo, le chef deux étoiles Thierry Marx aborde une réflexion sur la manière dont on mange aujourd’hui et dont on mangera demain. Cette réflexion, nous la prolongeons dans son restaurant au premier étage de la tour Eiffel Madame Brasserie, en compagnie de Michel Boujenah. Le comédien, qui jouera Adieu les Magnifiques à partir du 26 janvier, au théâtre de la Madeleine, à Paris, parle ici de son rapport à l'alimentation.

"J'ai un intérêt pour la planète, l'écologie, et je fais attention, explique Michel Boujenah. Paradoxalement, j'ai un grand plaisir à manger, je suis un malade, j'adore cuisiner. Nous sommes quatre garçons, et chacun a pris une partie de la cuisine de ma mère, moi j'ai pris les plats cuisinés. J'ai besoin de ça."

On sait qu'on attrape beaucoup de maladies, parce que ce qu'on mange n'est plus sain, confie le comédien, qui reconnaît que ses enfants sont encore plus conscients de cela. Par ailleurs, Michel Boujenah et Thierry Marx sont parrains de l'association Restaurants sans frontières, qui agit dans une quarantaine de pays pour ouvrir des cantines dans des écoles.

"La souffrance de certains peuples nous touche directement, avoue Michel, et d'autant plus moi qui suis né en Tunisie et qui connais la pauvreté. Quand on m'a expliqué que des enfants n'allaient pas à l'école parce qu'il n'y avait pas à manger à midi, cela m'a bouleversé. Mais si on leur donne à manger, on ne fait pas que ça : on fait le potager, ils apprennent à faire à manger, ils mangent ensemble, ils partagent. Le moment où on se met à table est très important."