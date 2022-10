Le chocolat tient salon

Vous ne pourrez pas la manquer, la "Cristalline de chocolat", 4 mètres de haut et de large, une sculpture monumentale réalisée par François Daubinet : "Je travaille dessus depuis quatre semaines, entre la modélisation 3D, l'assemblage, le collage et la peinture à la main depuis 48h." 150 kilos de chocolat à étaler, au total, pour ce cristal monumental.

Le défilé de robes en chocolat a marqué ce jeudi 27 septembre un temps fort, avec notamment une création du Meilleur ouvrier de France, Pascal Brunstein, selon une inspiration de Paco Rabanne. Il faut dire que le chocolatier invente sans cesse : "On réinvente le chocolat grâce au Bean to Bar (des gens qui refont le chocolat à l'ancienne), grâce aussi à la matière première, et grâce au lien entre le chocolatier et ceux qui cultivent le cacao." Les producteurs sont, en effet, de plus en plus mis en avant.

Le "Bean to bar", que l'on peut traduire par "de la fève à la tablette" est l'une des grandes tendances du Salon du chocolat. (BERNARD THOMASSON / FRANCEINFO)

Parmi les chocolatiers adeptes du Bean to Bar, cette démarche solidaire et militante que l’on peut traduire par "de la fève à la tablette", la bordelaise Hasnaâ Ferreira, qui travaille le "dark milk", un chocolat au lait, mais noir :

"Je travaille le chocolat sans rajouter de beurre de cacao pour faire des tablettes au goût plus intense. On est autour de 60% de cacao. Il est nettement moins sucré que du chocolat au lait. C'est gourmand et équilibré à la fois."



Des compétitions – dont le championnat du monde des arts sucrés – des dégustations ou des démonstrations, les amoureux du chocolat ont rendez-vous porte de Versailles, à Paris jusqu'au mardi 1er novembre. Brésil, Ouganda, Thaïlande, Vénézuela, Pérou, Côte d’Ivoire, le Salon du chocolat est une invitation au voyage, et à l’excellence.