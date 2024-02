La Chine célèbre son Nouvel an aussi par des repas partagés en famille

La Chine entre dans l’année du dragon. Profitons-en pour jeter un œil sur la manière dont la cuisine chinoise accompagne ce Nouvel an.

Moment sacré pour les Chinois, le Nouvel an marque les retrouvailles en famille. Cette fête très populaire rassemble la communauté, partout où elle s’est installée : défilés, pétards et surtout bons repas. Un peu comme notre réveillon, celui de la veille du Nouvel an reste un des éléments essentiels dans la symbolique de cette période très festive.

André Tan est le fondateur de plusieurs restaurants chinois, du groupe Pandapanda, à Paris : "C'est un moment où l'on se retrouve en famille, autour du repas. On partage une multitude de plats, qui ont tous une signification, avec des nouilles pour la longévité, et du poisson comme porte-chance pour l'année à venir."

La cuisine, premier contact avec la culture

La cuisine chinoise est l’une des plus anciennes au monde. Une des plus délicates aussi, aux saveurs inédites pour nos palais occidentaux, même si elle inonde depuis plusieurs décennies l’ensemble des gastronomies planétaires.

Il faut dire que, même en Chine, il existe différentes gastronomies. Handa Cheng, auteur du Guide de la cuisine chinoise, aux éditions du Chêne : "Au Nord, on mange des raviolis, autant pour le plat que pour le process : les gens préparent ensemble, puis dégustent ensemble. Dans le Sud, ce sont plutôt des produits à base de riz : nouilles de riz ou riz gluant. La cuisine est le premier contact avec la culture. C'est une bonne porte d'entrée."

Profitons donc du Nouvel an chinois pour nous initier à la vraie cuisine chinoise, pas celle de ces échoppes bon marché où la qualité laisse trop souvent à désirer. Enfin, sachez que si le poisson est incontournable pour le Nouvel an chinois – servi entier – c’est que son nom, en chinois, est très proche du mot prospérité, qu’il promet donc à celles et ceux qui le savourent. Quant aux raviolis, leur forme rappelle celles de lingots : ils sont donc l’espoir d’une grande richesse à venir.