Emmanuel Macron, dans sa dernière intervention télévisée, a proposé, pour pallier le manque de médecins, de rendre le cumul emploi-retraite plus avantageux pour les anciens praticiens. Mais ce système n’est pas réservé aux médecins.

franceinfo : Comment fonctionne ce système ?

Philippe Duport : Le principe est simple et intéressant. Il a d’ailleurs été adopté par près d’une personne sur dix à la retraite, entre 60 et 67 ans. Il consiste à cumuler sa pension de retraite avec des revenus d’activité, soit parce qu’on reste salarié soit parce qu’on est indépendant, sans que cela vienne rogner sur votre pension de retraite. En cela, c’est différent du cumul allocation chômage et revenus du travail. Travailler quand on est au chômage, c’est possible, mais ça fait baisser votre allocation. Là, votre retraite est inchangée.



Ce système n’est pas ouvert à tout le monde…



Oui, il y a une condition majeure pour bénéficier sans limite du cumul emploi-retraite. C’est d’avoir liquidé votre retraite à taux plein. De ne pas avoir de décote sur votre retraite, de n’être pas parti par anticipation. Si vous êtes parti au taux plein, depuis 2009, il n’y a pas de limite de revenus. Vous pouvez gagner autant que vous le voulez, plus que votre pension de retraite, par exemple, ça ne change rien. En revanche, si vous êtes parti à la retraite avant d’avoir atteint le taux plein, il va y avoir un plafond.



Comment va fonctionner le cumul emploi-retraite dans ce cas ?



Dans ce cas, précise Hervé Sauzay, fondateur de l’Institut Français des seniors, ce que vous gagnez avec votre activité ne doit pas dépasser la moyenne des salaires de vos trois derniers mois dans votre dernière entreprise. Si c’est le cas, votre pension de retraite va diminuer. Il y a aussi des plafonds si vous êtes commerçant ou profession libérale. Idem si vous êtes fonctionnaire : les revenus de vos nouvelles activités ne pourront pas dépasser d’un tiers votre pension de retraite annuelle.



Une possibilité à avoir en tête : on peut continuer à travailler pour le même employeur, même après être parti en retraite…



Oui, mais attention, il faut dans ce cas respecter un délai de carence de six mois. Faute de quoi, on vous confisquera six mois de retraite. Si vous travaillez pour un autre employeur en revanche, pas de limite, vous pouvez commencer dès le lendemain de votre mise à la retraite. Enfin dernier point à noter : même à la retraite, vous allez continuer à payer des cotisations vieillesse sur vos salaires. Alors que votre pension, elle, ne va pas augmenter parce que vous allez travailler.