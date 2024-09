Pour prévenir et guérir les fuites urinaires, il faut muscler le périnée

Face à l'incontinence urinaire, il est important de renforcer son périnée. C'est ce que confirme une étude récente, sur laquelle revient le docteur Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Tout d’abord, qu’est-ce que l’incontinence urinaire ?

Martin Ducret : Ce sont des fuites urinaires qui correspondent à une perte involontaire des urines, quelle que soit la quantité, même quelques gouttes. Il existe deux types d'incontinence urinaire, pouvant être isolés ou associés. Il y a d’abord les fuites urinaires à l’effort, qui surviennent lors d’une activité durant laquelle la pression abdominale est augmentée (comme soulever une charge lourde, courir ou sauter mais aussi lors d'un effort minime comme rire ou tousser). Le second type est l’incontinence urinaire par "urgenturie" : la personne éprouve une envie pressante d’uriner et la fuite survient avant qu'elle ait le temps d'arriver aux toilettes, en dehors de tout effort. Ces fuites touchent des millions de Français, en majorité des femmes – mais pas seulement.

Pourquoi ces fuites urinaires surviennent-elles ?

Deux anomalies sont en cause, qui peuvent être associées. D’une part un affaiblissement des tissus et des muscles du périnée – la zone entre le coccyx en arrière et le pubis en avant –, d’autre part une vessie hyperactive responsable d’un mauvais fonctionnement du muscle qui contrôle la sortie de l’urine. Plusieurs contextes ou maladies peuvent favoriser ces fuites urinaires : le vieillissement naturel, une grossesse, l’obésité, le surpoids, une infection urinaire ou la prise de médicaments. Ajoutons que l’incontinence urinaire ne concerne pas seulement des femmes âgées ou qui ont accouché mais également des femmes jeunes et sportives.

Pour prévenir et guérir les fuites urinaires, il faut donc muscler le périnée ?

Oui, en particulier en cas d’incontinence urinaire due à l’effort. D’ailleurs une récente étude a montré que des exercices spécifiques à faire à la maison, associant respiration, étirement et renforcement des muscles du périnée et des abdominaux, permettaient de réduire la fréquence des fuites urinaires. "Attention, ces exercices ne sont pas suffisants pour soigner complètement l’incontinence urinaire d’effort", souligne le docteur Carole Maître, gynécologue du sport à l’INSEP. Il faut de toute façon consulter un médecin spécialiste qui dressera un bilan complet pour identifier les causes du problème. Il orientera ensuite vers un kinésithérapeute ou une sage-femme afin de travailler la contraction et le relâchement des muscles du périnée à l’aide d’une sonde ou d’un toucher vaginal, ainsi que le renforcement d’un muscle abdominal profond souvent négligé, le muscle transverse de l’abdomen.

"Néanmoins, ajoute le docteur Maître, ces exercices à faire à la maison sont très efficaces pour prévenir une incontinence urinaire". Vous pouvez les trouver sur la chaîne YouTube de l’INSEP, ou consulter la chaîne Sab Santé pour en savoir plus sur le périnée.

