Les symptômes déroutants du Covid long

Les patients atteints d'un Covid long ont suscité depuis 2020 de nombreuses recherches et interrogations. Mais progressivement, la science comprend mieux les déroutants symptômes de ce virus appelé par les autorités sanitaires 2019-nCoV lors de sa découverte, puis Sars-Cov-2.

franceinfo : Une nouvelle étude vient de trouver des explications dans le sang des patients touchés ?

Géraldine Zamansky : Ce sont des chercheurs américains qui ont rendu publics les résultats d’analyses extrêmement approfondies du sang de 99 patients atteints de Covid long. Des résultats impressionnants selon le Dr Nicolas Barizien, membre du comité d’experts de la Haute Autorité de santé, sur cette nouvelle pathologie. Car leurs analyses apportent la preuve qu’il s’agit bien d’un dérèglement des défenses de l’organisme. Avec comme indice principal la chute d’une hormone appelée cortisol.

Le Dr Barizien m’a expliqué que ce cortisol intervient pour adapter les réactions du corps à tous les types de stress, y compris celui provoqué par l’arrivée d’un virus. Et là, c’est comme si la production de cette hormone était "épuisée".

Mais alors cette production serait épuisée à force de combattre le virus, le Sars-Cov-2, toujours présent dans le corps de ces patients ?

C’est une des hypothèses des auteurs de cette étude. Car ils ont trouvé d’autres anomalies dans le sang des patients atteints de Covid long. Certains acteurs clés de nos défenses immunitaires, parmi nos globules blancs dits tueurs, présentent aussi des signes de fatigue. Comme pendant, ou juste après, un long combat.

Et, accrochez-vous, ce n’est pas fini, cette piste est renforcée par la présence d’une plus grande quantité d’anticorps, des sortes de soldats spécialisés, destinés à lutter contre le Sars-Cov-2. Enfin, plus étrange, il y avait aussi souvent des troupes de soldats dont la cible est un autre virus, celui d’Epstein Barr, qui peut provoquer un herpès. Alors cela pourrait traduire un réveil de ce virus déjà présent dans le corps et donc une infection supplémentaire.

Et tous ces éléments expliqueraient les symptômes du Covid long ?

Surtout si j’ajoute la dernière série d’indices collectés : plusieurs signes d’une inflammation chronique anormale. Selon le Dr Barizien, cet ensemble correspond bien à ce dont souffrent les patients dont il s’occupe à l’Hôpital Foch, en région parisienne. Une inflammation dans certaines zones du cerveau pourrait expliquer leurs difficultés de concentration par exemple.

Quant à la chute de l’hormone de régulation du stress, le cortisol, ce médecin la connaissait jusque-là surtout chez les sportifs épuisés. La bataille avec le virus aurait le même effet chez les patients Covid long. Mais la bonne nouvelle, c’est que ces découvertes devraient accélérer le lancement de protocoles de traitements pour s’attaquer aux différents dérèglements démasqués. On espère effectivement des progrès rapides pour tous les patients concernés.

