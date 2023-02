Les différents cas d’infection urinaire, et leur traitement

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Les infections urinaires nécessitent un traitement antibiotique. Quelles sont-elles, et faut-il être inquiet de la pénurie qui peut survenir parmi ces médicaments ?

C’est ma santé avec le Dr Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, propose un focus sur les infections urinaires. Ces infections bactériennes concernent majoritairement les femmes et sévissent toute l’année, pas seulement lors de la saison froide.

franceinfo : Comment se manifeste une infection urinaire ?

Dr Martin Ducret : En cas de cystite, il existe plusieurs symptômes : des brûlures urinaires, une envie fréquente d’uriner, une gêne dans la vessie ou encore du sang dans les urines. La cystite est une infection de la vessie. Elle est très fréquente et sans gravité sauf si elle se complique par une infection d’un rein, que l’on appelle une pyélonéphrite. Ces deux infections touchent en grande majorité les femmes, mais aussi les enfants. Chez les hommes, les infections urinaires, beaucoup plus rares, se focalisent plutôt sur la prostate, c'est la prostatite. La pyélonéphrite et la prostatite, plus graves, se manifestent, en plus des symptômes précédents, par de la fièvre et de fortes douleurs dans le ventre.

Chez l’adulte, pourquoi les infections urinaires concernent-elles majoritairement les femmes ?

C’est une histoire de taille ! En fait l’urètre, le canal par lequel sort l’urine depuis la vessie, est beaucoup plus court chez la femme. Du coup, comme le chemin est moins long, une bactérie peut remonter plus facilement dans la vessie et causer une infection. Et c'est généralement une bactérie du tube digestif - qui n’a rien à faire dans la vessie - qui est responsable de l'infection.

Comment prendre en charge ces infections ?

Une cystite peut parfois guérir toute seule en moins de 24h. Dans le cas contraire, il faut prendre une seule dose de Monuril. C’est un antibiotique qui peut être délivré sans ordonnance par le pharmacien et qui, heureusement, n’est pas touché par la pénurie actuelle. En cas de signes urinaires chez l’enfant ou une personne fragile, en cas de cystite résistante au Monuril ou alors survenant à répétition, il faut absolument consulter un médecin. C’est également indispensable en cas de fièvre ou de fortes douleurs pelviennes. Le médecin prescrira un examen des urines pour identifier la bactérie en cause, et donnera un traitement antibiotique adapté.

Quels sont vos conseils pour éviter une cystite ?

Le plus important est de bien s’hydrater : deux litres d’eau par jour ! Ne pas se retenir d'uriner, bien vider toute sa vessie et uriner après chaque rapport sexuel. Il faut également privilégier les sous-vêtements en coton et conserver une bonne hygiène intime.