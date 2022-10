L'impact de la drogue sur le cœur

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret et Géraldine Zamansky

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

La drogue (cannabis, cocaïne et méthamphétamine) et les médicaments opiacés augmentent le risque de trouble cardiaque. Une étude américaine révèle que ces drogues, illicites ou prescrites sur ordonnance, augmentent nettement les risques de fibrillation auriculaire et d'accident vasculaire cérébral.