Influenceurs santé : attention aux dérives

Plusieurs influenceurs santé vulgarisent avec inventivité le monde médical sur les réseaux sociaux. Mais attention aux risques de désinformation et, parfois, de dérives sectaires. Le docteur Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, s'intéresse à ces personnalités.

franceinfo : Trouve-t-on beaucoup d'influenceurs santé en France ?

Martin Ducret : Oui, parce que les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien, et la santé n’y échappe pas. Elle s’expose sur TikTok, Instagram, X, ou encore YouTube avec pleins de formats différents dans lesquels les influenceurs santé vulgarisent, renseignent, testent et inspirent de nombreux internautes, majoritairement des jeunes. Selon l'institut Médiamétrie, plus de 70 % des 15-34 ans utilisent quotidiennement les réseaux sociaux pour s'informer.

Qui sont ces influenceurs santé ?

Il s'agit en majorité de professionnels de santé, diplômés, dont l’objectif premier est de vulgariser leurs connaissances théoriques et pratiques. Parmi les plus connus, Major Mouvement, le kinésithérapeute au 1,3 million d’abonnés sur YouTube. Il y a aussi des médecins comme l’ancienne miss France, Marine Lorphelin ou le très médiatique Jimmy Mohammed, tous deux avec plus d’1 million d’abonnés sur Instagram. On compte également des dentistes (comme le docteur Never), des pharmaciens, des infirmières et également des patients qui font profiter à d’autres patients le vécu de leur maladie.

Vous nous mettez en garde contre le risque de désinformation et de dérives sectaires véhiculées par certains influenceurs ?

Oui, n’importe qui peut parler de santé sur les réseaux, il suffit de créer un compte. On retrouve ainsi des influenceurs, majoritairement sans formation médicale, qui tiennent des propos éloignés des données actuelles de la science, voire dangereux, notamment dans des domaines qui touchent à l’alimentation, le sport, le bien-être ou encore les médecines alternatives. Par exemple, le naturopathe Mathieu Casasnovas (surnommé le “Gourou du Crudivorisme”) a été mis en examen en 2023 pour avoir vanté sur Youtube les vertus de l’alimentation crue et du jeûne pour soigner le cancer, le diabète ou encore la dépression, poussant des adeptes à renoncer à leurs traitements médicaux.

Alors, à qui faire confiance en matière de santé, sur les réseaux ?

D'abord, choisissez des influenceurs qui soient des professionnels de santé. Même si le risque zéro n’existe pas, il y a moins de tentation de désinformation.

Ensuite, attention aux offres alléchantes, aux placements de produits, aux conseils trop simplistes ou aux remèdes miracles.

Enfin, en cas de problème médical ou de besoin de réponses, adressez-vous directement à un professionnel de santé dans la vraie vie : en cabinet ou en téléconsultation.