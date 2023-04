Infections sexuellement transmissibles : bientôt un antibiotique en prévention pour les patients à risque ?

Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Martin Ducret nous parle aujourd’hui de la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, les IST et de traitements préventifs à venir, mais pas encore administrés.

Avec Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, on évoque aujourd’hui la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, les IST. Et d’après une étude, la prise d’un antibiotique après un rapport sexuel à risque, permettrait de réduire leur apparition.

Avant de parler de cette étude, c’est quoi au juste les IST ?

Ce sont des infections transmises lors des relations sexuelles, avec ou sans pénétration. Certaines sont bactériennes, comme la syphilis ou l’infection à Chlamydia, qui peuvent être guéries grâce à des antibiotiques. D’autres sont dues à des virus comme l’hépatite B, l’herpès génital ou le VIH. Elles sont difficile, voire impossible à guérir, comme le VIH.

On peut avoir une IST, sans forcément présenter de symptômes, et donc la transmettre sans s'en rendre compte. Seul le dépistage – prise de sang et analyse d’urines – permet de savoir si on est infecté.

Et cette étude, que dit-elle ?

Elle souligne que, chez les homosexuels de sexe masculin, le risque de développer 3 fréquentes IST bactériennes – la syphilis, l’infection à Chlamydia et celle à Gonocoque – était réduit de 3/4, après la prise d’un antibiotique, la doxycycline, dans les 3 jours suivant un rapport sexuel à risque. En clair, la doxycycline serait une sorte “d’antibiotique du lendemain” qui permettrait de réduire l’apparition de ces 3 infections.

Mais ces résultats encourageants sont à prendre avec des pincettes ?

Oui effectivement. J’en ai déjà parlé dans plusieurs chroniques : la prise d'antibiotiques n’est pas anodine, elle peut entraîner l’apparition de bactéries résistantes aux antibiotiques. C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à un certain nombre de patients de l’étude, qui ont bénéficié de la doxycycline en prévention.

Pourrait-on envisager ce traitement préventif pour la population générale ?

“Non, pas pour le moment, m’a confirmé le Dr Jeanne Goupil, infectiologue à l'Hôpital Avicennes à Paris. On attend d'abord le feu vert pour certaines populations spécifiques, les homosexuels masculins sous PreP par exemple, plus exposés au risque d’IST, et qui n’utilisent pas systématiquement le préservatif lors de leurs rapports sexuels.” La PreP, c'est la prise quotidienne d’un médicament très efficace, pour éviter d'être contaminé par le VIH.

La doxycycline, un peu comme la PreP, et si d’autres études confirment son utilité, pourrait bientôt devenir un outil de prévention supplémentaire des IST, dans ces populations à risque, et peut-être, un jour, dans la population générale.

Donc avant que la doxycycline devienne un traitement préventif de routine de ces 3 infections, d'autres études sont nécessaires. D'une part, pour mieux évaluer le risque de résistance bactérienne et d'autre part pour étudier des populations plus variées. J'insiste enfin sur le fait que la meilleure prévention contre les IST reste le préservatif. Ça coûte moins cher qu’un antibiotique et il n’y pas d’effets secondaires !