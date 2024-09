Éviter la mort inattendue du nourrisson grâce à des règles simples de couchage

Il existe des règles simples de couchage pour éviter la mort inattendue du nourrisson de moins de deux ans. Un phénomène qui concerne plus de 300 bébés par an.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui d'un phénomène qui concerne les nourrissons de moins de 2 ans. Dans les hôpitaux français, vient d’avoir lieu la semaine de prévention de la mort inattendue du nourrisson. L’occasion de revenir sur ce sujet sensible qui concerne plus de 300 bébés par an en France, et dont les deux tiers pourraient être évités en respectant des règles simples de couchage.

franceinfo : Tout d’abord, qu’est-ce que la mort inattendue du nourrisson ?

Martin Ducret : C’est quand un nourrisson de moins de 2 ans décède de manière brutale – la plupart du temps durant son sommeil – sans qu’il ait subi de traumatisme, ni de maltraitance au préalable, et en l’absence de maladie connue.

Pour chacun de ces décès, une enquête exhaustive est mise en route dans un centre de référence à l'hôpital, pour tenter de déceler la cause, comme une maladie métabolique ou une malformation jusqu’alors inconnue, grâce à des examens biologiques et d’imagerie ainsi qu’une autopsie. Les parents sont également pris en charge, notamment sur le plan psychologique, pour faire le deuil de leur enfant dans les meilleures conditions.

Dans 40% des cas, aucune maladie n’est identifiée précisément, par contre des facteurs de risque bien connus favorisent ce type de décès brutal, en particulier des mauvaises habitudes de couchage, comme coucher son bébé sur le ventre par exemple.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’en adoptant des règles simples de couchage, une grande partie de ces décès pourrait être évitée ?

Absolument. Ces règles sont détaillées dans n’importe quel carnet de santé que reçoit un bébé à sa naissance. Les parents et l’entourage devraient donc savoir qu’un nourrisson pendant la première année de sa vie, doit être couché uniquement sur le dos, sur un matelas ferme, adapté aux dimensions d’un lit à barreaux, et sans aucun coussin, doudou, couette, cale bébé ou surmatelas. Ça permet au nouveau-né d’avoir le visage bien dégagé, et de bien respirer tout au long de la nuit.

Par ailleurs, le bébé doit être couvert avec un surpyjama, une turbulette ou une gigoteuse, d’épaisseur variable selon la saison, et dans une chambre dont la température se situe entre 18° et 20°C. Important aussi, les parents ne doivent pas fumer près de leur enfant, ni le faire dormir dans leur lit, ni le laisser sur le ventre sans surveillance.

Et ces règles, pourtant faciles à appliquer, font face à de la désinformation sur internet et les réseaux sociaux ?

Oui. Par exemple, quand on tape dans la barre de recherche sur internet "mon bébé dort", on tombe sur de nombreux sites de conseils aux parents avec des images montrant tout ce qu’il ne faut pas faire pour coucher son bébé, m'a expliqué le Pr Hugues Patural pédiatre au CHU de Saint Etienne et président de la SFMINE, la société française de prévention et d’étude de la mort inattendue des nourrissons et des enfants.

Pour lui, "il est nécessaire que de nouvelles campagnes de prévention soient mises en place sur le plan national – ce qui n’est plus le cas actuellement – pour sensibiliser la population générale et lutter contre la désinformation".