Espérance de vie : chaque minute d'activité intense compte

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Ce matin, vous avez marché plus vite pour avoir moins froid sur les derniers mètres au retour de la boulangerie ? C’était utile pour le petit déjeuner, et pour votre espérance de vie ! Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5 nous explique pourquoi.



franceinfo : Des activités quotidiennes intenses de très courte durée peuvent améliorer notre état de santé, selon une étude australienne qui vient d’être publiée ?

Géraldine Zamansky : Absolument. C’est une excellente nouvelle pour tous ceux qui n’arrivent pas à mettre de sport dans leur vie. Car l’auteur principal de cette étude, le Pr Emmanuel Stamatakis, de l’Université de Sydney, m’a bien précisé le critère original de sélection des plus de 25 000 britanniques, âgés en moyenne de 61 ans, qui ont été suivis. A la question : faites-vous une activité physique pendant vos loisirs ? Ils avaient tous répondu non. Puis, ils ont accepté de porter pendant une semaine un bracelet détecteur de mouvement.

Et ce bracelet a en fait identifié chez certains plusieurs moments d’effort, de une à deux minutes au fil de leur journée. Ils avaient par exemple monté un escalier pour rentrer chez eux ou accéléré le pas pour attraper un bus. Et quand l’équipe du Pr Stamatakis a étudié le même groupe 7 ans plus tard, elle a découvert que ces petites minutes quotidiennes se traduisent par une véritable protection contre les maladies.. et la mort.

Vraiment, grimper des marches pendant une minute peut changer notre longévité ?

Oui, une minute dans l’escalier peut déjà avoir cette efficacité. C’est la première fois qu’une étude le montre aussi précisément. Mais attention, le Pr Stamatakis a bien insisté sur deux conditions : la première, c’est que cette minute soit quotidienne. La seconde, c’est d’être essoufflé à l’arrivée.



Car il faut un effort assez intense pour solliciter les capacités d’adaptation de notre cœur, de nos vaisseaux sanguins, ou encore de notre respiration, pour apporter l’oxygène aux muscles. Cette réactivité est le secret de la longévité gagnée. Un bénéfice proportionnel au nombre de stimulations. En additionner trois par jour, réduit ainsi le risque de mortalité de 40% !

On peut donc faire travailler notre cœur sans le fameux jogging du dimanche ?

Exactement. J’en ai parlé avec le Dr Nicolas Barizien, médecin du sport à l’Hôpital Foch. Il va se servir de ces résultats pour motiver ses patients les plus éloignés de l’activité physique classique. Passer vigoureusement l’aspirateur, marcher plus vite pendant une minute sur un trajet quotidien, et laisser tomber l’ascenseur peut permettre d’atteindre la dose protectrice.

Pareil pour les jeunes parents qui font les derniers mètres avant l’école avec leur enfant dans les bras pour arriver à l’heure. Ce qui n’empêche pas bien sûr, tous ceux qui aiment courir ou faire une autre activité physique de continuer !

L’étude