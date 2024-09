Donner sa moelle osseuse pour sauver des vies

Le don de moelle osseuse, un geste nécessaire pour sauver des vies. Martin Ducret nous explique pourquoi aujourd'hui ce "don" souffre encore de nombreux préjugés.



franceinfo : Les gens craignent de donner leur moelle osseuse, et cela limite bien sûr le nombre de donneurs ?

Martin Ducret : Oui absolument. Tout d’abord, il ne faut pas confondre la moelle osseuse – qui est présente dans tous nos os, comme ceux du bassin par exemple – et la moelle épinière qui est un paquet de nerfs, situé dans la colonne vertébrale.

La moelle osseuse est responsable de la production de l’ensemble de nos cellules sanguines (les globules rouges, les globules blancs et les plaquettes) indispensables pour vivre. Et chez certaines personnes, la moelle osseuse dysfonctionne, et entraîne des maladies graves du sang, comme une leucémie par exemple.

Le seul moyen pour guérir est de remplacer cette moelle malade par une nouvelle, grâce à une greffe provenant d’un donneur compatible. Ça concerne 2000 patients par an.

Comment est réalisé un prélèvement de moelle osseuse en vue d’un don ?

Si vous m’avez bien suivi, le prélèvement ne se fait pas dans la colonne vertébrale mais dans 80% des cas, grâce à un prélèvement sanguin, d’environ 4h, et non douloureux. Un peu comme si on donnait son sang pour faire un don de plaquettes.

Dans les 20% des cas restants, la moelle osseuse est prélevée grâce à une ponction dans l’os du bassin, effectuée sous anesthésie générale à l'hôpital. Dans tous les cas, il faut savoir qu’un don de moelle osseuse est bien différent d’un don d’organe, puisque les cellules prélevées se régénèrent en quelques jours.

Qui peut être donneur ?

Pas tout le monde malheureusement, "car pour s'inscrire comme donneur potentiel, il faut être en bonne santé, avoir entre 18 et 35 ans, et réaliser un test salivaire ou une petite prise de sang pour définir la 'carte d'identité biologique' du donneur, explique le Dr Catherine Faucher, hématologue à l’Agence de la biomédecine. C’est-à-dire qu'une fois inscrit, le don se fera des mois ou des années – en moyenne huit ans – après l’inscription, et uniquement si la 'carte d'identité biologique' du donneur est compatible avec celle d’un patient qui a besoin d’une greffe." Si on s'inscrit à 21 ans ou à 34 ans par exemple, on pourra être appelé jusqu’à ses 60 ans.

Donc si vous avez entre 18 et 35 ans, allez-vous inscrire sur le site dédié pour le don de moelle osseuse, ou sinon, parlez-en autour de vous. Je peux vous affirmer que ce don sauve des vies. Une de mes proches amies est bien vivante, grâce à une greffe de moelle osseuse, réalisée il y a maintenant deux ans.