Comment prendre en charge une toux persistante

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Attention à la toux quand elle se répète au quotidien, et pendant longtemps. Quand elle dure plus de deux mois, c’est une toux chronique.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, évoque aujourd'hui un symptôme que l'on connaît bien, la toux. De quel type de toux s'agit-il ? À partir de quel moment faut-il consulter ? Tout le monde a déjà souffert d’une toux, en cas de bronchite par exemple. Si ce symptôme désagréable disparaît naturellement en quelques jours, pour certaines personnes, la toux peut s’installer dans la durée et devenir très gênante.

franceinfo : À quel moment la toux est-elle considérée comme persistante ?

Martin Ducret : En médecine, on parle plutôt de toux aiguë et de toux chronique. La toux aiguë dure généralement moins de 3 semaines, parfois un peu plus. Elle est majoritairement secondaire à une infection virale classique, comme une rhinopharyngite ou une bronchite, c'est la toux post-infectieuse. La bonne nouvelle, c’est qu’elle va disparaître naturellement, en moins d'un mois ! Les sirops ou autres traitements ne sont malheureusement pas vraiment efficaces, voire même, pourvoyeurs d'effets indésirables. Mieux vaut donc les écarter.

Quand la toux dure plus de 2 mois, on parle alors de toux chronique, et les maladies en cause nécessitent bien souvent une prise en charge médicamenteuse.

Quelles sont ces maladies ?

Elles sont nombreuses, mais trois d'entre elles se démarquent. Deux maladies où les allergies sont souvent en cause : la rhino-sinusite chronique, qui est une inflammation des muqueuses du nez, responsable d’écoulement dans la gorge, qui favorise la toux ; et l’asthme, qui est une irritation des bronches, qui se manifeste par une gêne respiratoire et une toux.

Enfin, il y a le reflux gastro-œsophagien, qui correspond à des remontées du contenu acide de l’estomac dans l’œsophage. Le patient se plaint généralement de brûlures d’estomac, et parfois d’une toux chronique.

Dans ces trois maladies, la toux n’est pas le seul symptôme ?

“Généralement, non, confirme le Pr Laurent Guilleminault, pneumologue au CHU de Toulouse. C’est pourquoi le médecin devra bien interroger le patient, pour pouvoir s’orienter vers une de ces trois maladies, dont la prise en charge est différente”.

Selon la maladie suspectée, le médecin va prescrire ce qu’on appelle un traitement d’épreuve. En pratique, le patient prend le traitement spécifique de la maladie suspectée pendant plusieurs semaines, et si les symptômes disparaissent, le diagnostic est alors confirmé ! Mais ce n'est pas toujours aussi simple, il faut parfois tester plusieurs traitements d’épreuve, avant de trouver le bon diagnostic et soulager le patient.

Et le tabac dans tout ça ?

Effectivement, fumer du tabac, du cannabis, ou vapoter, peuvent être responsables d’une toux chronique ou tout simplement la favoriser. Arrêter de fumer, avec l’aide d’un tabacologue, est bien sûr la meilleure solution.

Dans tous les cas, face à une toux chronique, il est préférable de consulter un médecin, au mieux un pneumologue. Et pour les patients gênés par leur toux au quotidien, voulant échanger sur leur maladie, il existe l’association des tousseurs chroniques (ATC).