C'est ma santé. Le passeport vaccinal

Un passeport vaccinal ou d'abord un carnet de vaccinations à jour ? (GETTY IMAGES)

Certains pays en Europe réclament le passeport vaccinal pour autoriser l'entrée sur leur territoire uniquement à des personnes vaccinées. On en parle avec Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.

franceinfo : Qu'est-ce que vous en pensez de ce passeport vaccinal ?

Je pense que c'est un peu prématuré de parler de passeport vaccinal parce qu'on ne connaît pas le degré de contagiosité des personnes vaccinées, et tant qu'on ne connaîtra pas leur degré de contagiosité, instaurer un passeport vaccinal, ça ne sert quasiment à rien, sauf peut-être à rassurer les pays qui vont accueillir les personnes vaccinées et que ces personnes-là ne viendront pas encombrer leur service de réanimation puisque les vaccins protègent des formes graves.

Pour l'instant, le gouvernement n'y est pas favorable. Il dit comme vous que c'est prématuré, notamment parce que tout le monde ne peut pas encore se faire vacciner...

Oui, bon, il y a des gens qui parlent de discrimination. Il y a des gens qui auraient le droit d'aller au restaurant et pas d'autres. Des gens qui auraient le droit d'aller au théâtre, au cinéma et pas d'autres. Tout ça est un peu exagéré. C'est clair que bon, il faut vacciner le maximum de monde. Et puis, on marquera ça sur le carnet de vaccination et ce serait bien que tout le monde ait un carnet de vaccination. Je vois ce matin que pas mal de personnes âgées ont gardé un carnet de vaccination sur lequel j'ai inscrit le vaccin de Pfizer que je leur ai fait. Et ce serait bien que ce soit l'occasion pour que tout le monde ait un carnet de vaccination.

Ce carnet de vaccination, ça permettrait non seulement de savoir où on en est du vaccin contre le Covid, mais de tous les vaccins qui sont aussi essentiels ?

Alors, il y a eu un carnet de vaccination électronique qui a été lancé. On a dépensé pas mal d'argent là-dessus, mais malheureusement, il n'est pas généralisé. Et ça, ça sera bien utile qu'avec votre carte Vitale, on accède à votre dossier, et puis on a un carnet de vaccination électronique. On sait que vous avez été vacciné contre le tétanos ou contre l'hépatite B ou la rougeole oreillons rubéole. Ce sont des vaccins qui sont extrêmement utiles. Et donc, l'urgence ne serait pas d'avoir un passeport vaccinal, mais que tout le monde ait un carnet de vaccination.