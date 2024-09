Bonne pour le corps et pour l'esprit, la marche est accessible à tous et améliore le bien-être

Particulièrement populaire pendant les beaux jours, la randonnée en pleine nature séduit de plus en plus de Français pour le bien-être qu’elle procure. Le regard du docteur Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Est-il important de marcher au quotidien, pas seulement pendant les vacances ?

Absolument, que cela soit pour se déplacer en ville, en pleine nature, dans l’eau (on appelle ça le longe-côte), ou de manière plus technique comme la marche nordique avec des bâtons, la marche présente de nombreux bienfaits pour notre santé. Marcher c’est bon pour le cœur et les artères, cela permet de lutter contre l’hypertension artérielle, de diminuer le risque de maladie cardiovasculaire comme un AVC ou un infarctus du myocarde, et cela améliore la circulation sanguine dans les jambes, le retour veineux. La marche permet également de limiter la survenue du diabète de type 2, de mieux contrôler son poids et de lutter contre l’ostéoporose, une maladie qui rend les os plus fragiles. Elle est aussi bonne pour la tête et l’esprit, puisqu’elle limite le déclin cognitif lié à l'âge, diminue le stress et protège de la dépression.

Quelle distance, ou nombre de pas, convient-il de parcourir chaque jour pour avoir des effets positifs sur la santé ?

De mon point de vue, chaque pas réalisé est bénéfique pour la santé. Il faut donc marcher dès que l’on peut dans son quotidien, prendre les escaliers au lieu d'emprunter l’ascenseur ou préférer la marche plutôt que la voiture et les transports en commun pour des petits trajets. D’un point de vue scientifique, une récente étude publiée dans le British Journal of sports medicine a montré que 10 000 pas par jour étaient la cible optimale pour diminuer au maximum le risque de maladie cardiovasculaire et de mortalité, et qu’à partir de 4 000 pas quotidiens des bénéfices étaient déjà constatés.

En plus de ses bienfaits sur la santé, la marche a l’avantage d’être une activité très accessible ?

Oui, la marche ne coûte pas cher, elle est praticable à tout âge, avec un faible risque de blessures. Dans nos sociétés de plus en plus sédentaires et surexposées aux écrans, "marcher est un excellent moyen de reprendre goût à l’activité physique" souligne Madeleine Lebranchu, vice-présidente de la Fédération française de randonnée. D’ailleurs, cette fédération propose depuis plusieurs années à ses adhérents des "randos santé" – c’est-à-dire des randonnées en groupe, encadrées et adaptées à l’état de santé de chacun – et bientôt elle proposera des circuits urbains (sortes de randonnées en ville) pour permettre au plus grand nombre de marcher activement en métropole en toute sécurité.